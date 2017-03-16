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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

ستاری تاکید کرد:

تعامل فناورانه با مجارستان در حوزه کشاورزی

تعامل فناورانه با مجارستان در حوزه کشاورزی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: در حوزه‌های گوناگونی از جمله کشاورزی ظرفیت‌ها و طرح‌های گوناگونی برای همکاری میان ایران و مجارستان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در دیدار جوزف پالینکاش رئیس دفتر ملی پژوهش، توسعه و نوآوری مجارستان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه کشاورزی گفت: زمینه‌های بسیاری برای همکاری میان ایران و مجارستان وجود دارد که می‌تواند موضوع همکاری ایران و مجارستان بر مبنای فناوری قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت ورود دانش و فناوری به حوزه فناوری کشورمان اظهار کرد: علی‌رغم وجود ظرفیت‌های گوناگون ایران در کشاورزی، چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، نقش کمرنگ دانش و فناوری است؛ بنابراین باید دانش و فناوری به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر وارد عرصه کشاورزی شود و برای توسعه و شکوفایی ظرفیت‌های این حوزه ناگزیر به حرکت هم‌پای دیگر کشورها هستیم.

وی طرح‌های گوناگون ایران برای تعریف پروژه‌های همکاری در حوزه‌های گوناگون فناوری از جمله حوزه کشاورزی گفت: طرح‌های متعددی در حوزه آب، بیابان، محصولات کشاورزی و شیلات تعریف کرده‌ایم که می‌توانند زمینه همکاری ایران و مجارستان باشند.

کد مطلب 3933803

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