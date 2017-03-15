الشعار: تروریسم نمی تواند به مقاومت مردم سوریه خللی وارد کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمد الشعار» وزیر کشور سوریه در سخنانی بر مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

وی در همین راستا، تصریح کرد: تروریسم هرگز نمی تواند به پایداری مردم سوریه خللی وارد کند. ما به مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد.

پیش از این رسانه ها از دو انفجار تروریستی جدید در مناطق المزه و رکن الدین در پایتخت سوریه خبر دادند.

این در حالی است که قبلا منابع سوری از انفجار در منطقه الربوه که طی آن یک عامل انتحاری خود را در داخل رستورانی در این منطقه منفجر کرد، خبر داده بودند.

ساعاتی قبل انفجار تروریستی در ساختمان دادگستری در منطقه الحمیدیه دمشق رخ داد که بر اثر آن ۳۱ نفر کشته و ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند. در انفجار ساختمان کاخ دادگستری قدیم دمشق، یک عامل انتحاری کمربند انفجاری خود را در داخل ساختمان در منطقه الحمیدیه منفجر کرد که بر اثر آن شماری از مراجعه کنندگان به این ساختمان کشته و زخمی شدند.