به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان امروز چهارشنبه با حضور ۲۲ تکواندوکار برای حضور در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و مسابقات قهرمانی جهان در خانه تکواندو برگزار که در پایان ۱۶ تکواندوکار در اردو باقی مانده و ۶ ورزشکار از ادامه حضور در اردوها بازماند.

فاطمه مداحی، کیانا اخوان، سودابه پورصادقی، مهسا پورمیرزا، ناهید کیانی، فاطمه اموری، مهسا جدی، طیبه پارسا، حنانه همتی، کیمیا علیزاده، پریسا جوادی، هانیه اخلاقی، ملیکا میرحسینی، نفیسه مخلصی،‌ اکرم خدابنده و فاطمه مصطفایی تکواندوکارانی بودند که در اردو باقی ماندند و کار را زیر نظر مهرو کمرانی پیگیری می کنند.

چهارمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۱۶ تا ۲۸ اردبیهشت‌ماه ۹۶ در باکو آذربایجان و مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۷ نیز ۳ تا ۹ تیرماه به میزبانی کره جنوبی در «موجو» برگزار می‌گردد.