به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های سال آینده در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: توسعه طرح‌های گردشگری، پرورش ماهی در قفس، افزایش تولید راندمان میگوی پرورشی در هر هکتار و توسعه طرح‌های نوین آبیاری تحت فشار در استان در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه در سال آینده توزیع اعتبارات استان بر محور اقتصاد مقاومتی است افزود: اگر در اجرای پروژه عمرانی شرایطی فراهم شود که امر سرمایه‌گذاری تسهیل شود، آن طرح در اولویت توزیع اعتبار قرار می‌گیرد.

استاندار بوشهر اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری را در اولویت بعدی استان بوشهر دانست و تصریح کرد: طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در استان بوشهر با تخصیص اعتبارات لازم سال اینده تسریع می‌یابد.

سالاری با تاکید بر حمایت از کشت گلخانه‌ای در استان بوشهر بیان کرد: اجرای بخش زیادی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی بستگی به شرایط در وزارتخانه‌ها دارد هرچند بخش دیگری هم بستگی به تلاش مدیران استانی دارد.

وی با تاکید بر تسریع در اجرای طرح‌های اشتغال روستایی گفت: در زمینه طرح اشتغال روستایی مدیران کل مرتبط، معین اقتصاد مقاومتی در یکی از بخش‌های 25 گانه استان شوند.

استاندار بوشهر با اشاره به اجرای طرح‌های حوزه صنعت گردشگری در استان بوشهر خاطر نشان کرد: طرح‌های گردشگری استان بوشهر با توجه به ظرفیت بالایی آنها در ستاد ملی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار می‌گیرد تا زمینه تسریع در اجرای آنها فراهم شود.

سالاری یکی از مزیت‌های استان بوشهر را کشت گلخانه‌ای دانست و افزود: وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های پرورش ماهی در قفس و کشت گلخانه‌ای در اولویت اجرا قرار داده که باید این طرح‌ها تسریع یابد.

وی، صنایع دریایی، کشتی سازی، تولید محصولات کشاورزی و پرورش و تولید آبزیان را از دیگر ظرفیت‌های استان بوشهر دانست و تاکید کرد: تلاش شود راندمان تولید میگو در هر هکتار افزایش یابد تا از این ظرفیت بهره‌وری کامل شود.