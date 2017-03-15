اشتغال و حمایت از سرمایه گذاری اولویت اول در بهشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بهشهر اظهار کرد: زیرساخت‌های مختلف اشتغال زایی و سرمایه گذاری در این شهرستان فراهم است و با تمام توان از سرمایه گذاران حمایت می‌کنیم.

وی با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات آینده افزود: داشتن شورای شهر و روستا، دهیار و شهردار توانمند نعمت بزرگی است که باید از انسان‌های توانمند در این عرصه بکارگیری شود.

وی افزود: باید حضور حداکثری مردم در انتخابات و انتخاب فرد اصلح مهیا شود و مدیران با رعایت اصل بی طرفی در این حوزه وارد شده و شرایط حضور بیشتر مردم در انتخابات را فراهم کنند.

سجادی با اشاره به توسعه و پیشرفت حاصل شده در شهرستان بهشهر در طول یکسال گذشته گفت: در این بخش با تمام توان وارد شده‌ایم و در دهه فجر امسال ۲۵ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید و توسعه بندرامیرآباد، افتتاح بیمارستان ۲۱۰ تختخوابی و افتتاح پروژه‌های ملی بندر در دست اقدام است.

وی بیان داشت: اکنون امنیت پایدار مناسبی در شهرستان حاکم است و باید با افزایش وحدت و همدلی این توسعه را افزایش دهیم.

فرماندار بهشهر با اشاره به در پیش بودن نوروز گفت: تأمین سوخت پمپ بنزین‌ها، تأمین نقدینگی عابر بانک‌ها، آماده باش ۱۰۰ درصدی مدیران و در دسترس بودن، کشیک نانوایی از مسائلی است که باید در طول نوروز رعایت شود.