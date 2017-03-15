سفره هفت سین در مبادی ورودی و خروجی پایانه مرزی آستارا پهن شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقاط ورودی و خروجی پایانه مرزی شهرستان آستارا بعد از ظهر چهارشنبه در آستانه عید باستانی نوروز مزین به سفره های رنگارنگ هفت سین ایرانی شد.

امسال به همت پایانه مرزی آستارا دو سفره هفت سین ایرانی در سالن ورود و خروج مسافری ساختمان پایانه مرزی آستارا پهن شده است تا این سفره هفت رنگ برای اتباع خارجی ورودی و خروجی معرف بخشی از فرهنگ نوروزی ایرانیان باشد.

مدیر پایانه مرزی آستارا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برپایی سفره هفت سین در پایانه مرزی این شهرستان را آشناسازی مسافران و اتباع خارجی با فرهنگ و آیین های نوروزی جمهوری اسلامی ایران ذکر و اظهار کرد: این سفره های هفت سین تا پایان تعطیلات عید نوروز در معرض دید همگان قرار می گیرد.

جلال دیانسایی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد نوروزی اداره پایانه مرزی شهرستان آستارا از امروز ۲۵ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین سال ۹۶ افزود: در این ستاد تمامی امور مربوط به تردد مسافران داخلی و خارجی در پایانه مرزی آستارا ساماندهی شده و بر اساس استاندارد ها انجام می شود.

وی نشست مشترک با مسئولان گمرک، اداره گذرنامه و اتباع خارجه نیروی انتظامی آستارا، نهاد ریاست جمهوری مستقر در پایانه مرزی، فرماندهی هنگ مرزی و بانک ملی آستارا در راستای تسهیل در ورود و خروج مسافران و همچنین کالا را یادآور شد و گفت: پیام های تبریک عید نوروز و خوش آمد گویی به زبان های فارسی و آذری در محوطه پایانه مرزی آستارا نصب شده است.

دیانسایی از توزیع بروشورهای راهنمای مسافران نوروزی برای گردشگران اهل جمهوری آذربایجان که در ایام نوروز به جمهوری اسلامی ایران سفر می کنند نیز خبر داد و افزود: در عید نوروز میزبان خوبی برای ایرانیان و اتباع خارجی ورودی به کشورمان در دروازه مرزی آستارا هستیم.

مدیر پایانه مرزی آستارا با اشاره به ارایه خدمات بانکی، گذرنامه، بیمه و دیگر خدمات رفاهی در پایانه مرزی شهرستان آستارا به مسافران داخلی و خارجی اظهار کرد: در ورودی مرز زمینی آستارا با نصب پرچم های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران در حاشیه پل مشترک مرزی و همچنین نصب تابلوی خوشامدگویی به چند زبان مختلف اقدامات اثر گذاری صورت گرفته است.

مرز زمینی آستارا از پرتردد ترین گذرگاه های مرزی جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان یکی از مرزهای بین المللی مجاور کشور با جمهوری آذربایجان، سالانه نزدیک به یک میلیون نفر مسافر داخلی و خارجی از این مرز تردد می‌کنند.