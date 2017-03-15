۳۰ پروژه محرومیت زدایی در شرق مازندران توسط بسیج اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شریعتی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بهشهر اظهار داشت: همچنین در بخش اشتغال زایی شرق مازندران تاکنون ۱۰ میلیارد تومان هزینه انجام شده است که در سال آینده توسعه می یابد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران با اشاره به تشکیل قرارگاه عمران و آبادانی در استان، گفت: در این راستا امسال عمران و آبادانی سه دهستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با شکل گیری سپاه در سال ۵۷، این نهاد در صحنه های مختلف انقلاب با شور و فعالیت خاص وارد شد و در صحنه های مختلف انقلاب، از نظام حمایت کرد.

وی بیان کرد: طی ۳۷ سال گذشته بسیج بیشترین خدمات را در عرصه های مختلف داشته است و پروژه های مختلف سازندگی را در دستور کار قرار داده است که در جدیدترین اقدام خود طرح عمران و آبادانی روستاها را با قوت در دستور کار دارد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران همچنین به برنامه های مختلف این قرارگاه عمران و آباداین در روستاها اشاره کرد و یادآور شد: قرارگاه پیشرفت و آبادانی امسال در سپاه جان گرفته و این قرارگاه در استان ماموریت دارد که به عمران و آبادی سه دهستان بپردازد.

شریعتی ادامه داد: این عمران و آبادانی در دهستان شهدای بهشهر، پشتکوه ساری و سه هزار تنکابن مازندران در حوزه های زیر ساختی ، ایجاد اشتغال ، فرهنگ و آموزش و بهداشت و درمان این روستاها ارائه می شود.

وی با بیان اینکه حضور بسیج در دوران دفاع مقدس بیشتر از سایر قشرها بوده است، افزود: امروز هم در صحنه های مختلف سازندگی بسیجیان با قوت وارد شده و گروههای جهادذی با تمام توان بریا محرئومیت زدایی وارد کار شده اند.