به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا امروز در اجلاس عمومی مجمع بسیج استان لرستان اظهار داشت: مقام معظم رهبری بارها با الهام از آیه ۲۴ و ۲۵ سوره ابراهیم از بسیج به عنوان شجره طیبه نام برده است.

وی افزود: نخستین ویژگی شجره طیبه ریشه دار بودن است چرا که ریشه بسیج به غدیر، عاشورا و بعثت پیامبر(ص) می‌رسد.

رئیس مجمع عالی بسیج استان لرستان با اشاره به اینکه بسیج پدیده‌ای زنده است که در دوران انقلاب توسط امام راحل شکل گرفت و تبدیل به یک الگو شد، گفت: بسیج پدیده ای الگو ساز است که پس از انقلاب اسلامی توانست کشور را در مقابل آسیب‌ها، تهدیدها و آفت‌ها بیمه کند.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه مقام معظم رهبری می فرمایند بسیج لشکر انقلاب بوده و جناحی نیست، خاطرنشان کرد: بسیج تحقق مردم سالاری دینی است و بر اساس دین اسلام، سالار زندگی جامعه خود مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه نکته مد نظر مقام معظم رهبری تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز است، گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند باید هیئت‌های اندیشه‌ورز در دو لایه و ۳ سطح تشکیل شود.

رئیس مجمع عالی بسیج استان لرستان افزود: مقام معظم رهبری اهداف بلندی را برای بسیج تعیین کرده‌اند که می‌توان در این رابطه به فهم جدید از بسیج، فهم جدید از ماموریت، فهم جدید از آفت، فهم جدید از دشمنان، فهم جدید برای یک کار بزرگ و انسجام بخشی به دور از خودزنی‌ها اشاره کرد.

حجت الاسلام متقی نیا عنوان کرد: باید بتوانیم در مجموعه درونی بسیج یک انسجام و اعتمادی داشته باشیم تا به جای خرابکاری، دوباره کاری و موازی کاری؛ هم‌افزایی، سرعت و دقت اضافه شود.

وی با بیان اینکه جذب حداکثری افراد در بسیج به عنوان یک اولویت است چرا که بسیج نماینده کل جامعه است، تصریح کرد: معمولا مشغولیتی در اذهان ما وجود دارد که دولت ها باید صالح باشد اما اگر دقت کنیم انتظاری که داریم از دولت‌ها قابل عملیاتی شدن نیست چرا که انتظارات ما فراتر از یک دولت است.

رئیس مجمع عالی بسیج استان لرستان خاطرنشان کرد: برای عملیاتی شدن انتظارات باید سیستم و ساختار دولت ها صالح باشد که برای سیستم سالم و صالح نیاز است خود مردم وارد عمل شوند و باید بسیج را نماینده‌ای از تمام مردم بدانیم.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر اینکه بسیج جریان ساز است، بسیج همان پدیده زنده‌ای است که انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را به پیروزی رساند، افزود: بسیج سیاسی است ولی نباید جناحی باشد و نباید در یک جناح خلاصه شود بلکه بسیج باید به دنبال مقبولیت بین مردم باشد و صادقانه با مردم و در کنار مردم باشد.