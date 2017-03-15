سالانه ۳.۵ میلیون مترمکعب چوب در مازندران برای هیزم سوخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ستار بابایی شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران بهشهر در فرمانداری این شهرستان افزود: استان مازندران علی رغم سرسبزی و ظاهر سبز خود از محدویت های مختلف رنج می برد که محدودیت های فراوان در مهار آبهای سطحی و سفره زیرزمینی وجود دارد و باید پوشش گیاهی حفظ شود.

وی با اعلام اینکه ۲۳ درصد اراضی استان مازندران جلگه ای است؛ اظهار کرد: شیبدار بودن اراضی و وجود خاک هایی که دارای حساسیت بالا نسبت به فرسایش می باشند موجب شد که با فرسایش خاک فراوان در این استان روبرو باشیم.

بابایی گفت: استان مازندران دارای ۳۸۷ هزار هکتار مرتع است که در حال حاضر ۱۳ هزار و ۵۰۰ بهره بردار در این مراتع وجود دارد که دو برابر ظرفیت و استعداد واقعی آن است.

وی با اعلام اینکه در بخش ظرفیت دامی در مراتع بالادست هم دو برابر ظرفیت، واحد دامی داریم، خاطر نشان کرد: باید مدیریت شود و بدانیم حفاظت از جنگل ها و مراتع، وظایف مهم و اصلی ما است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران گفت: باید استفاده و تعامل با طبیعت توسط انسان دوطرفه باشد و بدانیم برای توسعه استان، نمی توانیم فقط تماشاچی باشیم و باید اقدامات با علم روز انجام شود که این مساله تخریب بخشی از منابع طبیعی را به دنبال خواهد داشت که امری طبیعی است که در همه کشورها وجود دارد.

بابایی افزود: توسعه و پیشرفت امری است که در هر صورت اتفاق می افتد و ناگزیریم به توسعه هستیم و لذا ناچاریم در چارچوب قانون، بحث توسعه را داشته باشیم.

وی همچنین گفت: در ۱۱ سال گذشته که یگان حفاظت منابع طبیعی تشکیل شده است تا کنون ۱۱ هزار و ۶۰۰ گزارش مردمی به این یگان داشته ایم که ۶۰ درصد این گزارش ها در مورد تخلف های مختلف و قاچاق، واقعی بوده است.