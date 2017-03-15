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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۳۰

از سوی منابع سوری

انفجارهای المزه و رکن الدین تکذیب شد

انفجارهای المزه و رکن الدین تکذیب شد

منابع سوری ضمن تشریح جزییات انفجار تروریستی در منطقه الربوة در پایتخت سوریه، انفجارهای جدید در المزه و رکن الدین را تکذیب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع سوری به شبکه المنار اعلام کرد که اطلاعات درباره انفجارهای انتحاری در المزه و رکن الدین دمشق صحت ندارد.

این در حالی است که شبکه المنار به نقل از منابع سوری از وقوع این انفجارها در مناطق المزه و رکن الدین دمشق خبر داده بود.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی سوری به النشره بیان کرد: دو عامل انتحاری در منطقه الربوة در دمشق در هنگام تعقیب سه عامل انتحاری بازداشت شده اند.

این منبع بیان کرد: عامل انتحاری سوم خود را در یکی از رستوران ها در ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی منفجر کرد.

خبرگزاری سانا از انفجار تروریستی در منطقه الربوة در دمشق اخبر داده بود و اعلام کرده بود انفجاری انتحاری در منطقه الربوه رخ داده است. همچنین انفجار در داخل ساختمان دادگستری در پایتخت سوریه نیز ۳۱ کشته و ۶۰ زخمی برجای گذاشت.

کد مطلب 3933820

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