دست داشتن جاسوس های روسیه در حمله سایبری به یاهو!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع خبری نزدیک به یاهو از دست داشتن جاسوس های سایبری روسیه در دستکم بخشی از عملیات هک شدن سرورها و ایمیل های شخصی کاربران شرکت «یاهو» خبر داد.

به گفته این منبع خبری، انتظار می رود وزارت دادگستری آمریکا در راستای این پرونده روز چهارشنبه علیه روسیه اعلام جرم کند.

در همین رابطه روزنامه واشنگتن پست نیز پیشتر بدون اشاره به نام منبع خبر خود، از دست داشتن دو جاسوس روس و دو هکر حرفه ای در جریان حمله سایبری گسترده به سرورها و حساب های کاربری کاربران یاهو که در سال ۲۰۱۴ رخ داد، خبر داده بود.