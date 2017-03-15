پیروزی دانشگاه آزاد در دیدار معوقه لیگ تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر دیدار معوقه دیدار تیمهای دانشگاه آزاد و ذوب آهن در چارچوب مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور امروز چهارشنبه برگزار شد و طی آن دانشگاه آزاد موفق شد ۶ بر صفر حریف خود را شکست دهد.

در ادامه دیدارهای معوقه لیگ تنیس روی میز فردا پنجشنبه دو تیم شهدای آتش نشان و پتروشیمی بندرامام به مصاف هم می روند و روز شنبه نیز رعد پدافند هوایی رودرروی شهدای آتش نشان قرار می گیرد.

در حال حاضر پتروشیمی بندرامام با ۲۲.۵ امتیاز در صدر جدول رده بندی رقابت های باشگاهی تنیس روی میز قرار دارد. دانشگاه آزاد نیز با احتساب پیروزی امروز و مجموع ۱۸.۵ امتیاز جایگاه دوم را در اختیار دارد ضمن اینکه تیم های تایدواتر بندرعباس، رعد پدافند هوایی، شهدای آتش نشان و ذوب آهن نیز رده های سوم تا ششم را در اختیار دارند.