وقوع انفجار تروریستی در مرکز «تکریت» عراق/ ۷ کشته و ۴۳ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وقوع انفجار تروریستی در استان صلاح الدین عراق ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت.

در همین راستا، یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد: بر اثر انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در خیابان پزشکان در مرکز تکریت واقع در استان صلاح الدین ۷ نفر کشته شدند.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اثر این انفجار ۴۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است ولی به نظر می رسد باز هم تکفیری های داعش برای جبران شکست های خود در برابر نیروهای امنیتی عراق در شهر موصل، مرتکب چنین جنایتی شده اند.