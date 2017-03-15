به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌اله خجسته‌پور عصر امروز در همایش بانوان شاغل در حوزه دهیاری‌ها، شوراها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری لرستان با بیان اینکه هدف دولت تدبیر و امید در حوزه سیاسی ایجاد فضای باز و نشاط‌آور است، اظهار داشت: لرستان در سال گذشته شاهد برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری بوده است که خوشبختانه باشکوه و در فضای سالم و رقابتی صورت گرفت.

وی با اشاره به برپایی نشست‌های سیاسی در استان لرستان افزود: در دولت تدبیر و امید هیچ‌کدام از نشست‌های سیاسی در استان لغو و یا تعطیل نشده‌اند و این نشان از امنیت بالای لرستان دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان درخصوص دفاتر احزاب و تشکل‌های سیاسی در استان عنوان کرد: قبل از دولت یازدهم در لرستان تنها ۲۳ دفتر فرعی حزب وجود داشت ولی اکنون با راه‌اندازی ۲۷ دفتر دیگر مجموع دفاتر فرعی احزاب در استان ۵۰ دفتر است.

خجسته پور ضمن اشاره به برگزاری دو انتخابات دیگر در سال جاری گفت: تنها ۲ روز از آغاز اجرای فرآیند انتخابات می‌گذرد که خوشبختانه لرستان در این دو روز جزو استان‌های برتر کشور در این زمینه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه لرستان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است، تصریح کرد: میزان سرقت در سال جاری نسبت به سال ۹۲ در استان لرستان ۵۳ درصد کاهش یافته است و این احساس امنیت در بین مردم به خوبی ایجاد شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: به دلیل امنیت بالای لرستان، گردشگران زیادی وارد استان می‌شوند تا جایی که در سال جاری شهر خرم‌آباد به عنوان یکی از هفت شهر برتر گردشگری کشور معرفی شد.

خجسته پور درخصوص فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه اجتماعی گفت: استان در دوران دولت تدبیر و امید شاهد افزایش ۱۵ درصدی راه‌اندازی سازمان‌های مردم نهاد بوده است و اکنون ۳۰۰ سازمان مردم نهاد در لرستان وجود دارد.

وی ضمن اشاره به برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در استان اظهار داشت: برای اولین بار ارکستر ملی ایران برای برگزاری برنامه‌های خود لرستان را انتخاب کرد.