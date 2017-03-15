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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۱۱

در سرقت مسلحانه انجام شد؛

سرقت ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان از بانک انصار آشخانه

سرقت ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان از بانک انصار آشخانه

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی با اشاره به سرقت مسلحانه از بانک انصار آشخانه گفت: وجه نقد به سرقت رفته از این بانک مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بوده است.

محمدتقی ایرانی در گفتگو  با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعات پایانی وقت اداری امروز چهارشنبه، یک سارق موتورسوار با صورت پوشیده همراه با اسلحه کمری وارد بانک انصار آشخانه شد و مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان وجه نقد از پیشخوان این بانک به سرقت برد.

ایرانی بیان کرد: سارق پس از جمع‌آوری وجه نقد بدون تیراندازی و درگیری از بانک متواری شد.

وی تصریح کرد: نیروهای انتظامی و مأموران امنیتی در کمترین زمان ممکن در محل سرقت حاضر و اقدامات لازم برای دستگیری این سارق مسلح را آغاز کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی افزود: مأموران انتظامی به‌وسیله دوربین‌های اطراف و بانک، در حال شناسایی سارق هستند تا هر چه سریع‌تر  موفق به دستگیری سارق شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته چهار سارق از یک طلافروشی در شهر آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان سرقت کردند که پس از چند روز دستگیر شدند.

کد مطلب 3933842

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