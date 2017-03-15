سرقت ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان از بانک انصار آشخانه

محمدتقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعات پایانی وقت اداری امروز چهارشنبه، یک سارق موتورسوار با صورت پوشیده همراه با اسلحه کمری وارد بانک انصار آشخانه شد و مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان وجه نقد از پیشخوان این بانک به سرقت برد.

ایرانی بیان کرد: سارق پس از جمع‌آوری وجه نقد بدون تیراندازی و درگیری از بانک متواری شد.

وی تصریح کرد: نیروهای انتظامی و مأموران امنیتی در کمترین زمان ممکن در محل سرقت حاضر و اقدامات لازم برای دستگیری این سارق مسلح را آغاز کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی افزود: مأموران انتظامی به‌وسیله دوربین‌های اطراف و بانک، در حال شناسایی سارق هستند تا هر چه سریع‌تر موفق به دستگیری سارق شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته چهار سارق از یک طلافروشی در شهر آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان سرقت کردند که پس از چند روز دستگیر شدند.