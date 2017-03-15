دمشق: هدف حملات تروریست ها مانع تراشی در حل بحران سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت خارجه سوریه در واکنش به انفجارهای امروز دمشق دو نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال کرد.

در این نامه ها تصریح شده است: حملات تروریست ها در واکنش به دستاوردهای ارتش سوریه در برابر گروه های داعش و جبهه النصره صورت می گیرد. همچنین تروریست ها در صدد هستند تا علاوه بر افزایش رنج های مردم سوریه، در روند پایان دادن به بحران سوریه کارشکنی کنند.

ساعاتی قبل انفجار تروریستی در ساختمان دادگستری در منطقه الحمیدیه دمشق رخ داد که بر اثر آن ۳۱ نفر کشته و ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند. در انفجار ساختمان کاخ دادگستری قدیم دمشق، یک عامل انتحاری کمربند انفجاری خود را در داخل ساختمان در منطقه الحمیدیه منفجر کرد که بر اثر آن شماری از مراجعه کنندگان به این ساختمان کشته و زخمی شدند.

این در حالی است که دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد که همزمان با ششمین سال از آغاز درگیری ها در سوریه باید برای پایان دادن به جنگ در این کشور، روند مذاکرات را تسریع کنیم.