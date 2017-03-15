به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز در ۳۳ امین گردهمایی ائمه جمعه لرستان با اشاره به اینکه دیروز آقای رحمانی فضلی وزیر کشور به رئیس جمهور نامه ای در رابطه با احیاء ظرفیت های راکد و تعطیل شده کشور دادند، اظهار داشت: لرستان در این بررسی به عنوان رتبه سوم مطرح شده است و با اختلاف کمی از استان فارس که استان دوم است در جایگاه سوم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه احیاء ظرفیت های راکد و تعطیل شده کار سختی بوده است، تصریح کرد: این که ظرفیتی ۲۰ سال توسط بخش خصوصی ناکارآمد اداره شود و سپس آن را احیا کنیم کار سختی است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه گذشتگان نیز واقعا ترجیح دادند خیلی خود را درگیر ظرفیت های راکد استان نکنند، گفت: ۱۷ سال در هتل صخره ای اتفاقی نیافتاد و همین که خلع ید شود و این هتل واگذار شود کار زمان بری بوده است.

بازوند ادامه داد: کارخانه پارسیلون خرم آباد نیز از دیگر واحدهای راکد لرستان بود که خوشبختانه دیروز بعدازظهر مشکل پارسیلون حل شد و کنسرسیوم آن شکل گرفت.