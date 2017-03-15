پرداخت ١٠میلیون ریال به شاغلان بدون بیمه ساختمان پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا با اعلام این خبر گفت: با توجه به دستور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شده بابت ماه‌های دی و بهمن سال جاری هر ماه مبلغ ۱۰میلیون ریال (یک میلیون تومان) به هر یک از افراد مذکور قبل از پایان سال جاری پرداخت شود.

وی اظهار داشت: به منظور حمایت از شاغلان بدون بیمه ساختمان پلاسکو، دولت ۱۸میلیارد ریال اختصاص داده است.

زدا با اشاره به حمایت‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی از حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو گفت: پرداخت مستمری برای بازماندگان شهدای عزیز و برقراری بیمه بیکاری برای بیمه شدگان واجد شرایط این حادثه به سرعت و بدون معطلی انجام شد.