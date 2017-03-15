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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱

معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

پرداخت ١٠میلیون ریال به شاغلان بدون بیمه ساختمان پلاسکو

پرداخت ١٠میلیون ریال به شاغلان بدون بیمه ساختمان پلاسکو

معاون فنی سازمان تامین اجتماعی گفت: به منظور حمایت از حادثه دیدگان پلاسکو، این سازمان به شاغلان بدون بیمه این ساختمان ماهیانه ١٠میلیون ریال از محل کمک دولت پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا با اعلام این خبر گفت: با توجه به دستور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شده بابت ماه‌های دی و بهمن سال جاری هر ماه مبلغ ۱۰میلیون ریال (یک میلیون تومان) به هر یک از افراد مذکور قبل از پایان سال جاری پرداخت شود.

وی اظهار داشت: به منظور حمایت از شاغلان بدون بیمه ساختمان پلاسکو، دولت ۱۸میلیارد ریال اختصاص داده است.

زدا با اشاره به حمایت‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی از حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو گفت: پرداخت مستمری برای بازماندگان شهدای عزیز و برقراری بیمه بیکاری برای بیمه شدگان واجد شرایط این حادثه به سرعت و بدون معطلی انجام شد.

کد مطلب 3933850

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