سفرهای نوروزی در شرق تهران آغاز شد/ موج خروج خودروها از تهران

سرهنگ سلمان آدینه وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترافیک سنگین محور امام رضا(ع) در محدوده خروجی شهرستان پاکدشت منتهی به استان سمنان گفت: موج خروج خودروها از پایتخت آغاز شده و به دلیل حجم زیاد مسافران نوروزی و ترافیک سنگین در محور امام رضا(ع) احتیاط رانندگان عزیز حین رانندگی بسیار ضروری است.

وی با اشاره به این که بار ترافیک بعد از پلیس راه شریف آباد پرحجم اما روان است، افزود: سفرهای نوروزی در شرق استان تهران آغاز شده و بر این اساس توصیه می‌کنیم مسافران عزیز نوروزی در سفر قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا از حوادث ناگوار پیشگیری شود و خاطرات خوش سفر برای هموطنان عزیز به جا بماند.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی شرق استان تهران با اشاره به این که عجله در سفر سبب ایجاد حوادث رانندگی می شود، کرد: متاسفانه بسیاری از سوانح رانندگی در جاده ها به دلیل عجله، شتابزدگی، عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی است، از مسافران عزیز تقاضا دارم که راه سفر را نیز بخشی از مسافرت بدانند و برای رسیدن به مقصد تعجیل نکنند.

وی از استقرار پلیس در طول محور امام رضا(ع) در محدوده استان تهران خبر داد و گفت: با رانندگان خاطی و افرادی که به قوانین رانندگی عمل نمی کنند مطابق مقررات رفتار می شود و پلیس اجازه نمی دهد با برخی ماجراجویی ها در رانندگی امنیت مسافران نوروزی در سفر به خطر بیفتد.