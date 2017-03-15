باید مکانیسم هایی برای شکست داعش در تمام کشورها طراحی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحایه عرب در بغداد با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق دیدار و درباره وضعیت منطقه و مبارزه با تروریسم و کنفرانس آتی سران عرب گفتگو کرد.

ابوالغیط در این دیدار به نخست وزیر و مردم عراق برای کسب پیروزی ها در برابر داعش تبریک گفت و تاکید کرد: باید سازوکارهایی برای شکست دادن داعش در تمام کشورها وضع گردد.

از سوی دیگر العبادی نیز تصریح کرد: وحدت تلاش ها برای مبارزه با تروریسم و چالش های زیادی که کشورها با آن مواجه هستند، حائز اهمیت است. امیدوارم که در کنفرانس آتی سران عرب، راهکارهایی برای حمایت از اقدامات مشترک اعراب حاصل شود.

پیشتر نیز احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب با فواد معصوم رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تحولات سیاسی عربی و بین المللی مورد رایزنی قرار گرفت.