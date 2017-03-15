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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۰۰

اخبار امنیتی سوریه؛

ارتش سوریه بر قلعه «الهری» در حومه «تدمر» مسلط شد

ارتش سوریه بر قلعه «الهری» در حومه «تدمر» مسلط شد

نیروهای ارتش سوریه موفق شدند بر قلعه «الهری» واقع در ۹ کیلومتری شمال شرق شهر باستانی تدمر مسلط شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای ارتش سوریه همچنان به کسب پیروزی های خود در برابر گروه های مسلح و تروریستی ادامه می دهند.

در همین راستا، نیروهای ارتش سوریه موفق شدند بر قلعه «الهری» واقع در ۹ کیلومتری شمال شرق شهر باستانی تدمر مسلط شوند.

نیروهای سوری همچنین منطقه «وادی الاحمر» در حدفاصل ۱۲ کیلومتری شرق تدمر را زیر آتش خود گرفتند و در شُرُف تسلط بر آن هستند.

ارتش سوریه در جریان این دستاوردها ده ها تروریست داعش را هم به هلاکت رساند.

از سوی دیگر بر اثر حملات توپخانه ای تکفیری های داعش به مناطق مسکونی در شهر دیرالزور نیز یک زن جان خود را از دست داد و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 3933858

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