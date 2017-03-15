به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب در سفر به بغداد با «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق نیز دیدار کرد.

ابوالغیط پس از این دیدار در کنفرانسی مطبوعاتی تاکید کرد: با تجدیدنظر در مرزهای کشورهای عربی و تجزیه آنها مخالفیم و سخن گفتن از کشورهای کوچک مورد پذیرش نیست. امیدواریم که عراق در نابودی داعش موفق شود و اتحادیه عرب بر مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

وی در ادامه سخنان خود مجددا تاسیس صندوقی برای حمایت اعراب از آوارگان سوریه و عراق را خواستار شد و گفت: عراق کشوری است که قادر به ایفای نقش فعال در حمایت از اتحادیه عرب است و این اتحادیه نیز علاوه بر حمایت از عراق، مواضعی را علیه مداخله نظامیان ترکیه در بعشیقه عراق اتخاذ کرده است.

از سوی دیگر الجعفری نیز تصریح کرد: برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه عرب، مداخله ترکیه در عراق محکوم شد. از حمایت اعراب استقبال می کنیم ولی به شرط عدم مداخله در امور داخلی عراق. ما خواهان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هستیم و این کشور نباید خارج از کشورهای عربی باقی بماند. عراق نسبت به حضور در اتحادیه عرب تمایل بسیاری دارد و نقشش را کم نخواهد کرد.

پیشتر نیز احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب با فواد معصوم رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تحولات سیاسی عربی و بین المللی مورد رایزنی قرار گرفت.

دبیرکل اتحادیه عرب در دیدار با العبادی نخست وزیر عراق هم تاکید کرد که باید سازوکارهایی برای شکست دادن داعش در تمام کشورها وضع گردد.