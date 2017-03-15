حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای ایجاد نشاط و شادابی میان اقشار مختلف مردم بویژه جوانان و نوجوانان همایش بزرگ دوچرخه سواری با محوریت آموزش و معرفی رشته‌های این ورزش در کرمانشاه برگزار می‌شود.

دبیر هیئت دوچرخه سواری استان کرمانشاه بیان کرد: این همایش در ساعت ده صبح روز جمعه بیست و هفتم اسفند ماه امسال در استادیوم ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد.

محمدی دوچرخه سواری را ورزشی زیبا و مفرح توصیف کرد و افزود: از عموم شهروندان برای حضور در این همایش دعوت بعمل آمده است.

وی با بیان اینکه در پایان همایش به تعدادی شرکت کنندگان جوایزی به قید قرعه اهدا خواهد شد، افزود:

دوچرخه سواری بهترین ورزش برای نشاط همه اقشار جامعه است.

دبیر هیئت دوچرخه سواری استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: ورزش دوچرخه سواری در استان کرمانشاه به جایگاه شایسته خود دست یابد.