  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

دبیر هیئت دوچرخه سواری استان کرمانشاه:

همایش بزرگ دوچرخه سواری در کرمانشاه برگزار می‌شود

همایش بزرگ دوچرخه سواری در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- دبیر هیئت دوچرخه سواری استان کرمانشاه گفت: همایش بزرگ دوچرخه سواری جمعه هفته جاری در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای ایجاد نشاط و شادابی میان اقشار مختلف مردم بویژه جوانان و نوجوانان همایش بزرگ دوچرخه سواری با محوریت آموزش و معرفی رشته‌های این ورزش در کرمانشاه برگزار می‌شود.

دبیر هیئت دوچرخه سواری استان کرمانشاه بیان کرد: این همایش در ساعت ده صبح روز جمعه بیست و هفتم اسفند ماه امسال در استادیوم ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد.

محمدی دوچرخه سواری را ورزشی زیبا و مفرح توصیف کرد و افزود: از عموم شهروندان برای حضور در این همایش دعوت بعمل آمده است.

وی با بیان اینکه در پایان همایش به تعدادی شرکت کنندگان جوایزی به قید قرعه اهدا خواهد شد، افزود: 
دوچرخه سواری بهترین ورزش برای نشاط همه اقشار جامعه است.

دبیر هیئت دوچرخه سواری استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: ورزش دوچرخه سواری در استان کرمانشاه به جایگاه شایسته خود دست یابد.

کد مطلب 3933874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها