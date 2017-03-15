ضرورت تقویت زیرساخت های گردشگری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از فعالیت های ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز ۹۶ عصر امروز چهارشنبه با حضور محمد صادق پور مهدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اذربایجان شرقی و نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان آذربایجان شرقی، امروز چهارشنبه ۲۵ اسفند، در شهرک آزمایش راهنمایی و رانندگی برگزار شد.

محمد صادق پورمهدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اذرباجان شرقی در این آئین با اشاره به اهمیت آسایش و امنیت میهمانان نوروزی گفت: ستاد اجرایی خدمات ‌سفر استان آماده استقبال از مسافران و گردشگران نوروزی است و برنامه های متعددی برای اجرای متفاوت نوروز ۹۶ در نظر گرفته است.

وی افزود: مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف ستاد باید رضایت‌خاطر مردم را به‌دنبال داشته باشد و امسال شاهد تحقق عینی ارائه خدمات متفاوت به مردم باشیم .

پورمهدی گفت: اجرای برنامه های نوروزی استان مستلزم همکاری عموم مردم است تا میهمانان نوروزی خاطره خوشی از سفر به استان داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: در آستانه تبریز ۲۰۱۸ برای میزبانی شایسته از گردشگران خارجی و داخلی باید زیر ساخت های گردشگری در استان را تقویت کنیم .