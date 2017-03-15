گشت های نامحسوس از رستوران های شهر ری بازرسی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحید تاویلی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان ری از شهرستان های مسافر پذیر است و به همین دلیل بازرسان شبکه دامپزشکی این شهرستان در تعطیلات نوروز توسط گشت های نامحسوس بازرسی هایی در رستوران های ری انجام می دهند و با هرگونه تخلف به شدت و طبق قوانین برخورد خواهد کرد.

وی از پلمب ۸ رستوران طی طرح های ویژه بازرسی از رستوران ها خبر داد و گفت: این بازرسی های ویژه از ابتدای مهرماه امسال آغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان ری از کشف بیش از ۵۲ کیلوگرم گوشت، چربی و ضایعات دام در دو واحد سردخانه خبر داد و افزود: این کشفیات بر اساس گزارش های مردمی و سرکشی سریع بازرسان این دامپزشکی در این دو سردخانه حاصل شد.

تاویلی اضافه کرد: این مواد فاسد و کپک زده و غیر قابل استفاده بودند و به سرعت توسط ماموران شبکه بهداشت معدوم شدند.

وی با بیان اینکه بخشی از این گوشت های فاسد در رستوران ها و کبابی ها استفاده می شد اظهار داشت: دمبه به عنوان بخشی دیگر از این مواد فاسد با توجه به عدم استقبال در داخل کشور با برچسب های جعلی شرکت های معتبر به خارج از کشور صادر می شد.

این مسئول از بازداشت سه نفر در خصوص این پرونده خبر داد و افزود: پرونده برای بررسی های بیشتر به دادگاه بخش کهریزک ارسال شد.