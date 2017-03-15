زلزله قم خسارتی نداشته است

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زلزله شامگاه چهارشنبه در قم، گفت: تاکنون خسارتی در زمینه وقوع زلزله اعلام نشده و آتش نشانی در حالت آماده باش کامل است.

وی با بیان اینکه در صورت وقوع مشکل امدادرسانی به سرعت انجام می‌شود، بیان کرد: پس از اعلام آماده باش در اکثر ایستگاه‌ها، ماشین‌های آتشنشانی از زیر سقف‌ها خارج شده تا در صورت زمین لرزه‌های بعدی و بروز خسارت در ایستگاه‌ها امکان امداد رسانی با استفاده از تجهیزات وجود داشته باشد.

یاداور می‌شود زلزله ۳.۶ ریشتری در ساعت ۱۹ و ۳۵ دقیقه امروز قم را لرزاند که کانون این زمین لرزه ۱۳ کیلومتری جمکران بوده است.