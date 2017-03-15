  1. استانها
  2. قم
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۱۰

مدیرعامل سازمان آتش نشانی قم در گفت‌وگو با مهر:

زلزله قم خسارتی نداشته است

زلزله قم خسارتی نداشته است

قم - مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت: تاکنون خسارتی از زلزله قم اعلام نشده و آتشنشانی در آماده باش کامل است.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زلزله شامگاه چهارشنبه در قم، گفت: تاکنون خسارتی در زمینه وقوع زلزله اعلام نشده و آتش نشانی در حالت آماده باش کامل است.

وی با بیان اینکه در صورت وقوع مشکل امدادرسانی به سرعت انجام می‌شود، بیان کرد: پس از اعلام آماده باش در اکثر ایستگاه‌ها، ماشین‌های آتشنشانی از زیر سقف‌ها خارج شده تا در صورت زمین لرزه‌های بعدی و بروز خسارت در ایستگاه‌ها امکان امداد رسانی با استفاده از تجهیزات وجود داشته باشد.

یاداور می‌شود زلزله ۳.۶ ریشتری در ساعت ۱۹ و ۳۵ دقیقه امروز قم را لرزاند که کانون این زمین لرزه ۱۳ کیلومتری جمکران بوده است.

کد مطلب 3933879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها