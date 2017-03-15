تحقق بالای ۸۰ درصدی درآمد شهرداری های استان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عابدزاده عصر چهارشنبه در چهل و دومین جلسه عمومی این شورا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، شهادت مهدی باکری و تبریک روز شهردار و فرا رسیدن بهار طبیعت و بیان اینکه امیدوارم تحول های ایجاد شده در طبیعت و خانه ها که هریک یادآور رستاخیز قیامت است، منجر به تحول در درون مان باشد، اظهار داشت: امیدورام سال جدید سالی همراه با خوشی و معرفت، مغفرت الهی برای همه باشد و همچون بهار طبیعت، بهاری در دل های مان ایجاد شود و منجر به تغییر و تحول در قلب های مان شود و حرکت ها، رفتارها و گفتارهای مان را به سمت و سوی نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری رهنمون و همسو با فرمایش های مقام رهبری سازد.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه ضمن قدردانی از خدمات شبانه روزی شهرداری های استان و بیان اینکه امیدوارم الگوهای رفتاری شهید باکری، الگویی برای شهرداران زرخیز استان مان باشد، ابراز داشت: به عقیده بنده، مجموعه شهرداری، پیشرو خدمات تنظیفی، عمرانی و شهرسازی، معماری در شهرها بوده، و به نوعی خدمات تان از لحظه تولد تا به مرگ به نوعی مرتبط با فعالیت های شهرداری است، اما با این حال متاسفانه شاید به علت عدم اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی لازم در این زمینه، مردم از خدمات شبانه روزی این تلاشگران آگاه نباشند.

وی با اشاره به وجود سه هزار کارگر مشغول به کار در پروژه های عمرانی شهرداری، فعالیت بالای ۱۲ هزار پرسنل در این مجموعه؛ مجموعه شهرداری را بزرگ ترین مجموعه برای ایجاد فرصت های شغلی خواند و گفت: تلاشگران این مجموعه خادمین صادق مردم هستند و۸ در تنظیف و آبادانی شهرها حرف اول را می زنند.

عابدزاده در همین راستا با تاکید بر تکریم ارباب رجوع ادامه داد: با اینکه شهرداران خط مقدم خدمات رسانی هستند، اما تمامی کارهای شان، تایید کننده نیست و بعضی از کارهای شان نارسایی دارد و جا دارد به لحاظ اعتقادی و اعتمادی تکریم ارباب رجوع را بیش از پیش مد نظر قرار دهند. چرا که اعتماد مردم به شهرداران منجر به افزایش در آمد برای این مجموعه می شود.

عابدزاده در همین راستا با بیان اینکه مردم ولی نعمت برای شهرداری ها هستند و در بحث درآمدهای شهرداری قسمت هایی که مرتبط با مردم بوده، تحقق بالای ۸۰ درصدی داشته ایم، تصریح کرد:در صورت نبود تکریم ارباب رجوع، به طور طبیعی مراجعه مردم به شهرداری ها کاهش خواهد یافت.