به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار عصر چهارشنبه در جلسه شورای استان با تکیه بر خدمات سفرهای نوروزی و شروع به کار ستاد این خدمات اظهار داشت: ۱۸ دستگاه اداری از جمله؛ شهرداری، هلال احمر، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی، راهداری، تعزیزات حکومتی و اداره را و ...جزو این دستگاه ها بوده، و به شکل مستقیم در گیر ارایه خدمات بهتر هستند و از امروز کار خود را شروع کرده اند و تا ۱۶ فروردین نیز به صورت مستمر و شبانه روزی فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در ادامه ضمن تبیین اقدامات انجام شده در خصوص تبریز ۲۰۱۸ و بیان اینکه از اواخر سال ۹۴ از سوی سازمان OIC که ۵۷ عضو دارد که بزرگ ترین سازمان بین المللی است، از بین لیگ کشورهای اسلامی، از بین شهرهای کشورمان، دو شهر یزد و تبریز را انتخاب کرد، و در نهایت به لحاظ سابقه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی تبریز، این شهر را به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی انتخاب کرد و به محض تصویب این طرح، شورای سیاست گذاری به ریاست استاندار تشکیل شد و در این راستا ۳۰کمیته و دبیرخانه را تشکیل دادیم و برنامه های تبریز ۲۰۱۸ را دنبال کردیم.

وی با بیان اینکه تبریز ۲۰۱۸تنها مختص تبریز نیست و یک رویداد ملی و فرا ملی است، ادامه داد: از همان روز اول مصمم شدیم تا تمامی پتانسیل های استان را فعال سازیم و در این خصوص نیز، پنج تبریز- اهر، کلیبر، تبریز- مرند، جلفا، تبریز- مراغه، عجب شیر، ملکان، تبریز، آذرشهر و تبریز، بازرگان را در نظر گرفتیم و به عنوان مسیر گردشگری برای ۲۰۱۸تعریف کردیم و پنج کمیته باعناوین زیر ساخت های شهری، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه گذاری، آموزشی و نظارتی را تشکیل دادیم.

آبدار با تکیه بر برگزاری اجلاس وزاری گردشگری در تبریز، این رویداد را بزرگ ترین اتفاق تاریخی در طول تاریخ تبریز دانست و گفت: تبریز ۲۰۱۸ رویداد منطقه ای نیست و یک رویداد فراملی است و در این خصوص از دولت خواهانیم تا ضمن تدوین سیاست ها و برنامه های نظارتی، برنامه ریزی های مبتنی بر مشارکت نهادها و دستگاه ها؛ ردیف اعتباری برای تبریز ۲۰۱۸ در نظر بگیرد و تمامی همایش ها، سمینارها و رویدادهای فرهنگی را در این شهر برگزار نماید.

وی در همین راستا با تاکید بر لزوم اتمام و تکمیل هرچه سریع پروژه های اتوبان تبریز -اهر، راه آهن میانه-تبریز، جاده ۴بانده بازرگان، ادامه داد: خوشبختانه با همکاری وزارت راه تعداد پروازهای خارجی افرایش داشته است و در این خصوص جا دارد که دفتر توریسم تجهیز شود تا گردشگران در فرودگاه ها بیش تر از ۲۰ دقیقه معطل نشوند، هم چنین جا دارد وضعیت مونوریل شهری مان نیز تدوین شود و مراحل اجرایی قطار شهری سرعت بیش تری بگیرد.

آبدار در همین راستا با تکیه بر تبیین برنامه های حوزه گردشگری ادامه داد: در این راستا نیز مصمم هستیم تا تمامی همایش ها، سمینارها و رویدادهای فرهنگی همچون؛ فرش آذربایجان، جاده ابریشم، فرش تبریز، شمس تبریزی، خاقانی و سایر مفاخر تبریزی، ربع رشیدی و ...را در سطح استان برگزار نماییم. چون معتقدیم اتفاق های منطقه ای باید در خود آن منطقه برگزارشوند و در این راستا جا دارد که بازی های محلی و ورزش های ستتی را بیش از پیش آمورش دهیم و فرهنگ سازی کنیم. چون تبریز ۲۰۱۸ سال جشنواره ها، فستیوال ها و رویدادهای فرهنگی خواهد بود.

وی در این راستا با اشاره به انتخاب ۱۰شهر هاب استان برای توسعه گردشگری؛ روستا گردی و گردشگری بومی را از برنامه های اساسی و جدید سازمان میراث فرهنگی دانست و گفت:

متاسفانه در مرکز شهرستان ها، حوزه صنایع دستی مرکزی وجود ندارد و در این راستا مصمم هستیم با آماده سازی منازل روستایی با همان سبک و فرهنگ زندگی سنتی و مرسوم در روستاها، این مشکل را برطرف سازیم و از طریق خود روستاییان از گردشگران آن منطقه پذیرایی کنیم و در این خصوص، تورهای دو، سه روزه استان گردی برای ۱۱شهرستان را در نظر گرفته ایم و با آموزش های لازم، آنان آماده ارایه خدمات بهتر به گردشگران هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با تکیه بر جلسه های برگزار شده در استانداری و اظهار نظرهای استاندار گفت: پیرو جلسه های برپا شده با استاندار، میراث فرهنگی برای تبریز ۲۰۱۸ وظیفه خود را انجام داده است و در این راستا برای نیل به اهداف عالی، تمامی دستگاه ها موظف به همکاری هستند و ضرورت دارد که پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری هر شهرستان از طریق مدیران اجرایی آن ها منعکس و معرفی شوند.

وی در این راستا بر عقد ۱۱تقاهم نامه جدید با انجمن صنفی کشاورزان اشاره کرد و ادامه داد: تبریز به عنوان شهر پایتخت فرش دست بافت، تمیزترین شهر ایران و خلاق ترین شهر مطرح و انتخاب شده است و ما باید حافظ آن ها باشیم و از تمامی این پتانسیل ها برای ۲۰۱۸استفاده کنیم.

آبدار درپایان با تکیه بر راه اندازی سایت و خبرگزاری تبریز ۲۰۱۸ ادامه داد: متاسفانه استان ما مسیر گردشگری جهانی ندارد و ما مصمم هستیم تا این مسیر را در استان ایجاد کنیم و با توجه ویژه به مسئله روستاگردی، فرهنگ سازی لازم در روستا ها را انجام دهیم و باجذب سرمایه گذار و توریسم و افزایش آن؛ کار ملی و فراملی انجام دهیم و از تبریز ۲۰۱۸ که نقطه شروع و عطفی برای توسعه گردشگری، درآمدزایی و برطرف سازی مشکلات اقتصادی هر منطقه است، از این رویداد ملی و فراملی به نفع استان مان استفاده کنیم.