واکنش وزارت خارجه روسیه و وزیراطلاع رسانی سوریه به انفجارهای دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای انفجارهای تروریستی در دمشق سوریه را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه تاکید شده است که مسکو این حملات تروریستی را محکوم می کند و به خانواده های قربانیان این انفجار نیز تسلیت می گوید.

همچنین «محمد رامز ترجمان» وزیر اطلاع رسانی سوریه نیز تصریح کرد: انفجارهای تروریستی امروز دمشق نشانگر فروپاشی گروه های تروریستی در برابر مقاومت مردم سوریه و پیروزی های ارتش سوریه در برابر تروریسم است.

گفتنی است، ساعاتی قبل انفجار تروریستی در ساختمان دادگستری در منطقه الحمیدیه دمشق رخ داد که بر اثر آن ۳۱ نفر کشته و ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند. در انفجار ساختمان کاخ دادگستری قدیم دمشق، یک عامل انتحاری کمربند انفجاری خود را در داخل ساختمان در منطقه الحمیدیه منفجر کرد که بر اثر آن شماری از مراجعه کنندگان به این ساختمان کشته و زخمی شدند.

همچنین در منطقه الربوة دمشق نیز انفجار انتحاری رخ داد.