افزایش چشمگیر ورود مسافر به شهریار/ وجود ۵۰ اثر تاریخی و فرهنگی

علیرضا وکیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تعداد گردشگر شهریار اظهار داشت: در ایام نوروز و تابستان سال ۹۵ با افزایش چشمگیر گردشگران ورودی به شهریار مواجه بودیم که خوشبختانه خدمات شایسته ای به آنها ارائه و برنامه های متنوع فرهنگی برای این گردشگران برگزار شد.

وی با اشاره به حمایت های اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و فرمانداری شهریار از توسعه گردشگری در این شهرستان افزود: تمامی برنامه ها در راستای سیاستهای عالی دولت در خصوص صیانت از حقوق مسافرین و شهروندان محترم برای ارائه خدمات شایسته به مردم بوده که رضایتمندی صدر صدی در پی داشته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شهریار از تشکیل ستاد سفر با حضور تمامی دستگاه ها و ادارات این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: دبیری این ستاد بر عهده اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهریار بوده و مصوبات خوبی در جلسات این ستاد داشتیم.

وکیلی گفت: شهرستان شهریار نزدیک به ۵۰ اثر تاریخی و فرهنگی دارد که از جمله مهمترین آنها می توان به تپه جوقین، قلعه دهشاد، مقبره بابا محمود و امامزاده اسماعیل اشاره کرد و همچنین موزه تاریخی و مردم شناسی و تخت رستم که یکی از مناطق نمونه گردشگری شهرستان و استان هستند در زمره شهرستان های زیبا و دیدنی استان تهران است.

وی اضافه کرد: تپه جوقین شهریار متعلق به دوران ساسانی است که متاسفانه علیرغم این قدمت تاریخی به خوبی شناخته شده نیست، این تپه در ۱۰ کیلومتری جنوب غرب شهریار در شهر وحیدیه واقع شده است.

وکیلی همچنین به قلعه دهشاد در ده کیلومتری شرق شهریار و در محدوده شهر باغستان و در روستای دهشاد اشاره کرد و گفت: قدمت این قلعه حدود ۲۰۰ سال است و وسعتی حدود ۸۰۰ متر داشته و بسیار زیبا است.