به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر ایمانی در همایش بزرگداشت روز زن که عصر چهارشنبه در سالن همایش شهرداری منطقه سه این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: نگاه اسلام به زن نگاهی پاکیزه است و در اسلام زن و مرد لباس هم تلقی می‌شوند.

امام‌جمعه شهرستان فردیس در ادامه با اعلام اینکه غرب نگاه توهین‌آمیز به زن را ارزش تلقی می‌کند، افزود: غرب نگاه پاکیزه جامعه اسلامی به زن را خلع و اسلام را متهم به ندانستن حقوق مساوی میان زن و مرد می‌کند.

وی بابیان اینکه غرب جامعه‌ای است که زن موقع ازدواج نام خود را از دست می‌دهد و به نام شوهر خود باید در جامعه حضورداشته باشد، عنوان کرد: این رسم به‌جامانده از فرهنگ قدیمی غرب است که زن هنگام ازدواج موظف بود تمام اموال خویش را در اختیار همسر خود قرار دهد.

حجت‌الاسلام ایمانی با تأکید بر اینکه آزادی مطرح در جامعه غرب به معنای واقعی از دست دادن همه قیدوبندهای انسانی است، گفت: در نگاه غرب خانواده امری ارزشی تلقی نمی‌شود و در اکثر کشورهای غربی ۷۰ درصد از زنان و مردانی ک باهم زندگی می‌کنند خانواده نیستند و پس از مدتی بدون هیچ تعهدی از هم جدا می‌شوند.

وی بابیان این‌که حجاب یک علامت است برای عفت ورزی مرد، اضافه کرد: این رسم که زن در مجامع عمومی پوشش حجاب نداشته باشد برای آزادی زن نیست.

امام‌جمعه شهرستان فردیس در ادامه اعلام کرد: جامعه اسلامی نه‌تنها در جایگاه مطالبه قرار دارد بلکه جامعه غرب را برای کشف حجاب اجباری از زنان متهم می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به این‌که بدون وجود زن ادامه نسل وجود ندارد، اظهار کرد: در جامعه جمهوری اسلامی نیز زنان باید بیشتر حضور داشته باشند.