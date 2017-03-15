فاطمه (س) مقتدرانه از حریم ولایت دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی احمدوند عصر چهارشنبه در همایش بزرگداشت روز زن که در سالن همایش شهرداری منطقه سه شهرستان فردیس برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امروز در جامعه ما الگوست وجود زن است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فردیس در ادامه از حضور بانوان فردیسی در این همایش تشکر کرد و گفت: حضور پررنگ زنان در این همایش نشان از فرهنگ و شعور اسلامی شهروندان است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با سبک زندگی حضرت زهرا (س)، اضافه کرد: اگر زنان و دختران جامعه امروز از زندگی حضرت زهرا (س) الگو بگیرند، در تمام عرصه‌ها ازجمله ارتباط با همسر، رفتار اجتماعی و غیره موفق خواهند بود.

حجت‌الاسلام احمدوند بابیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) در عمر کوتاه خود در صفحات تاریخ تا قیامت خواهد درخشید، عنوان کرد: حضرت زهرا (س) در عمر کوتاه خود از حریم ولایت مقتدرانه دفاع کرد و انشا الله دختران جامعه اسلامی نیز از این اسوه دوعالم به‌خوبی استفاده کنند.

وی در ادامه با تأکید بر این‌که راه و رسم زندگی حضرت زهرا (س) برای زنان مسلمان مانند خورشید نورافشانی می‌کند، بیان کرد: وجود بانوی مکرم اسلام و آشنایی با سبک زندگی او بر موفقیت همه‌ مسلمانان تأثیرگذار و راهگشاست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فردیس، خاطرنشان کرد: در دنیای امروز که غرب با هجمه فرهنگی بر فرهنگ غنی اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کند و سعی دارد الگویی مبتذل و غیرانسانی برای زنان و دختران مسلمان بسازد، مطمئناً الگوپذیری به ابعاد گوناگون شخصیتی آن حضرت می‌تواند الگوی عملی مناسبی برای جامعه اسلامی باشد.

وی بابیان اینکه زندگی حضرت زهرا (س) در تمام عرصه‌ها الگو بود، گفت: سبک زندگی فاطمه به معنای احترام به پدر، تربیت صحیح فرزندان، حضور درصحنه‌های سیاسی و اجتماعی و غیره است.