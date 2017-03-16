پوستر نمایش «تلقین» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر نمایش «تلقین»، اثر گروه تئاتر «شکست»، عصر امروز پنج شنبه در تالار قبه زرین تئاتر شهر تبریز با حضور خبرنگاران و مهمانانی ویژه برگزار شد.
در این مراسم علاوهبر رونمایی از پوسترنمایش، تعدادی از اساتید برجسته تئاتر تبریز که از ابتدای مسیر گروه «شکست» همراه و راهنمای آنان بودند، به صحبت درباره این گروه و مسائل روز تئاتر تبریز پرداختند.
مهدی لزیری، مدیر سابق هنرستان میرک، جایی که اعضای گروه «شکست» الفبای تئاتر را در آن فرا گرفته بودند، در ابتدای جلسه به خاطرهگویی از آن دوران پرداخت و در ادامه تاکید کرد: مسئلهای که امروز در جامعه ما وجود دارد، این است که هنرمندان ما باید مدیر باشند و مدیران ما هم هنرمند.
رئیس دانشگاه نبیاکرم، محمدرضا میلانی نیز که از حضار ویژه این جلسه بود در صحبتهای خود اظهار داشت: وقتی مسئولیت اداره دانشگاه نبی اکرم به بنده محول شد، برخلاف تصور همه، من رشته تئاتر را در این دانشگاه بنیان گذاشتم که به نظر خودم، یک مسئولیت تاریخی بود.
وی تصریح کرد: من فکر میکنم در قبال فرهنگ و هنر ایران، آذربایجان و شهر ما تبریز، بیشترین سهم را داشته است بهطوری که ما میتوانیم آذربایجان را یکی از مهدهای تمدن و هنر در دنیا به شمار بیاوریم.
میلانی با اشاره به موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: استان ما جزو مناطقی است که بیشترین همسایگی را با کشورهای اطراف دارد و این باعث میشود با فرهنگها و هنرهای زیادی مواجه باشیم و موقعیت حساستری به لحاظ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در منطقه داشته باشیم.
وی درباره جنگهای تهاجمی تصریح کرد: مقابله با تهاجم فرهنگی این نیست که برویم اتاقمان و قایم بشویم، بلکه میبایست با عنایت بر استعدادها و تواناییهای خود، ما نیز تهاجم فرهنگی را علیه دشمن آغاز کنیم.
رئیس دانشگاه نبیاکرم درباره تاثیرگذاری تئاتر بر جامعه افزود: کسی که دکتری رشتههای مکانیک یا کامپیوتر را بگیرد، نمیتواند به اندازه دانشآموز هنرستانی که تئاتر میخواند برای جامعه تاثیرگذار باشد و این بخاطر زبان عجیب و تاثیرگذار تئاتر است.
فرزاد تقیلر، مدیر گروه تئاتر دانشگاه نبیاکرم، سخنران بعدی این نشست بود که در سخنان خود با واکنش به صحبتهای لزیری، گفت: من فکر میکنم امروز جامعه ما به غیر از هنرمندی و مدیریت، فرهیختگی نیز نیاز دارد.
وی در ادامه با اشاره به سد کردن راه جوانان تئاتر توسط برخیها اظهار داشت: یکی از شانسهای استان ما این است که از مدیرانی فرهیخته برخوردار است که با توجه به مکان و موقعیت، تصمیمهای بجایی میگیرند و یکی از آنها، تاسیس گروه تئاتر در داشنگاه نبیاکرم توسط دکترمیلانی بود.
مدیر گروه تئاتر دانشگاه نبیاکرم به موفقیتهای این دانشگاه در سطح کشوری اشاره کرد و افزود: سختگیری و موقعیتشناسی مدیران دانشگاه نبیاکرم و همچنین استعداد و تلاشهای فراوان هنرجویان آن، باعث شده این دانشگاه در جشنواره تئاتر دانشگاهی، در کنار ۳ دانشگاه مادر تهران در زمینه تئاتر، جایگاه قابل توجهی داشته باشد.
وی با بیان اینکه پیشتر در شورای نظارت و بازرسی، شانس دیدن نمایش خوب «تلقین» را داشتم ادعا کرد: در بدبینانهترین شکل ممکن و با در نظر گرفتن دستهای پشت پرده، اثر تلقین در بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در زمینههای کارگردانی، نمایشنامهنوسی یا بازیگری افتخارات چشمگیری هم برای دانشگاه نبیاکرم که زادگاه هنری این جوانان مستعد است کسب خواهد کرد و هم برای تئاتر تبریز.
استاد حوزه هنر نیز در این نشست درباره کمتوجهی مردم به هنر و مخصوصا تئاتر گفت: ما امروز پتانسیلهای زیادی در زمینه تئاتر در تبریز داریم ولی متاسفانه مشکل بزرگ ما عدم هنرپذیری است و این نیازمند بررسی و کالبدشکافی است.
وی با لنحی انتقادی ادامه داد: وضعیت امروز تئاتر ما از لحاظ سختافزاری نیز خوب نیست و سالنهای ما با کشورهای خارجی به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند.
این پیشکوست هنر در ادامه به مشکل تخصصگرایی در تئاتر پرداخت و اظهار داشت: کسی که پا در عرصه تئاتر میگذارد، باید به همه جنبهها مسلط باشد. برای مثال یک نویسنده تئاتر باید به جنبههای بصری همچون نور و صحنه هم تسلط داشته باشد.
وی با برشمردن اهمیت آگاهی در جامعه گفت: ثروت تنها لازمه توسعه جامعه نیست و وقتی فرهنگ در جامعه جایگاه نداشته باشد، به جای مراکز نمایش و تئاتر وسینما، پول مردم به جیب غذاخوریها میرود.
وی همچنین به اهمیت پوسترهای نمایشها اشاره کرد و اظهار داشت: پوستر نمایش باید طوری باشد که مردم وقتی در خیابان میبینند، به راحتی از آن نگذرند و دوباره برگردند و به آن خیره شوند.
همچنین در این جلسه، سرپرست گروه تئاتر شکست درباره فرایند شکلگیری این گروه در سالهای گذشته و فرایند رشد آن سخن گفت.
وی به جایگاه هویت بصری در اتحادیه تئاتر اروپا شاره کرد و گفت: هویت بصری مجموعهای از سبک و سیاقهایی است که یک گروه تئاتری در کارهای خود در نورپردازی، طراحی لباس و صحنه و حتی پوستر به کار میبرد که ما امروز با طراحی این پوستر یک مرحله به هویت بصری نزدیکتر شدیم.
در بخش پایانی جلسه، پوستر نمایش «تلقین» توسط استادان این عرصه رونمایی شد. طراح پوستر، جلال کیومرث آبادی است که درباره سبک خود در طراحی و معنا و مفهوم هر نماد در این پوستر برای حضار توضحاتی ارائه داد.
کارگردان «تلقین» رشاد معین است که این نمایش به همت گروه «شکست» از ۲۵ فروردین الی ۸ اردیبهشتماه ۹۶ در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه خواهد رفت.
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