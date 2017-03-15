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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۳۳

زخمی شدن دختر ۱۶ ساله فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست

زخمی شدن دختر ۱۶ ساله فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست

نظامیان صهیونیست یک دختر فلسطینی را با ادعای اینکه قصد انجام عملیات داشته است زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان صهیونیست با تیراندازی به سمت یک دختر ۱۶ ساله فلسطینی وی را زخمی نمودند.

نظامیان اشغالگر با ادعای اینکه این دختر فلسطینی قصد انجام عملیات با خودرو را داشته است به سمت وی در منطقه «تقوع» واقع در جنوب بیت لحم تیراندازی کردند.

منابع صهیونیستی از جراحات عمیق این دختر فلسطینی در پی تیراندازی به وی توسط نظامیان صهیونیست خبر دادند. این منابع همچنین از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در این حادثه خبر دادند.

منابع خبری هویت این دختر فلسطینی را «فاطمه جبرین عاید طقاطقه» ۱۶ ساله از منطقه «بیت فجار» در جنوب بیت لحم اعلام کردند.

کد مطلب 3933905

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