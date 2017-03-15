به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری چهارشنبه شب در سیزدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با بیان اینکه در سال ۹۵ موفقیت های بسیار خوبی با تلاش کارگزاران نظام و دولت و همکاری بخش ها و اقشار و اصناف مختلف در هرمزگان به دست آمد، عنوان کرد: در این سال توفیقاتی در همه شاخص ها از جمله در عرصه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشتیم.

وی ادامه داد: استان هرمزگان در این سال براساس ارزیابی های صورت گرفته طبق شاخص های دوازده گانه اقتصاد مقاومتی توانست رتبه نخست عملکرد اقتصاد مقاومتی در کشور را به دست آورد.

استاندار هرمزگان افزود: این ارزیابی براساس شاخص هایی همانند صادرات غیرنفتی، واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید بوده است و طبق ارزیابی های دقیق صورت گرفته و با اعداد و ارقام مشخص هرمزگان توانسته در این عرصه ها موفق باشد اما این به معنای حل همه مشکلات اقتصادی نیست و باید در این عرصه بیشتر کار کنیم.

جادری با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۱۲ هزار شغل در هرمزگان ایجاد شد، اظهار داشت: ایجاد اشتغال در هرمزگان نسبت به سال ۹۴ نزدیک به ۱۱ درصد افزایش یافت و نرخ بیکاری در این استان نیز از ۱۱.۴ درصد در سال ۹۱ به ۱۰.۱ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است.

وی گفت: مطالبات فرهنگیان استان هرمزگان از سال ۸۳ تا ۹۴ که معادل ۳۵ میلیارد تومان بود در سال ۹۵ پرداخت شد و تا امروز حقوق کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی پرداخت شده است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: میزان درآمد گمرکات هرمزگان در سال جاری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده و میزان صادرات غیرنفتی به نسبت واردات بیشتر بوده است که این به معنای مثبت شدن تراز تجاری است.

جادری با بیان اینکه منتقدین نباید از دایره انصاف خارج شوند، تصریح کرد: انتخابات در پیش است اما رقابت های انتخاباتی نباید به منازعه تبدیل شود و کسانی که در این ایام سخنرانی می کنند، مراقب باشند که مردم را بی اعتماد و ناامید نکنند.

وی خاطرنشان کرد: هرکس باید برنامه خود را ارائه دهد و مردم بر این اساس فرد مورد نظر خود را انتخاب می کنند و همه باید تلاش کنیم و شرایط را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنیم.

استاندار هرمزگان در ادامه خواستار آمادگی تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی شد و بیان داشت: باید با آمادگی کامل و به کارگیری تمامی امکانات به استقبال پذیرایی از گردشگران نوروزی برویم.

جادری با تاکید بر اینکه براساس مصوبه دولت، استانداری مرجع حل اختلاف دستگاه های اجرایی در استان هاست، افزود: در این راستا نباید اقدامی خارج از قائده صورت گیرد.

وی همچنین از سفر دکتر روحانی رئیس جمهوری به استان هرمزگان خبر داد و گفت: رئیس جمهوری روز دوم فروردین ماه سال ۹۶ مهمان مردم هرمزگان خواهد بود و در این سفر تعدادی از پروژه های مهم هرمزگان افتتاح می شود و همچنین دکتر روحانی دیداری با نخبگان استان هرمزگان خواهد داشت.