پیش ثبت نام ۱۵۹ داوطلب انتخابات شوراها در مازندران

علیرضا یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا ساعت ۱۵ بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۵۹ نفر نسبت به پیش ثبت نام برای داوطلب شدن در پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اقدام کرده‌اند.

معاون استاندار با اشاره به این که ثبت نام از داوطلبین شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۳۰ اسفند ماه ۹۵ بمدت یک هفته آغاز خواهد شد و دست اندرکاران این بخش در ایام تعطیلات نوروز در آماده باش کامل هستند، خاطرنشان کرد: مازندران در شمار استان‌هایی است که پوشش مخابراتی صد در صدی دارد و کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها باید به صورت صد در صد آماده باشند.

یونسی با تاکید بر این که نسبت به راه اندازی سایت ثبت نام اقدام لازم صورت گرفته و تجهیزات این بخش آماده شده است، گفت: دست اندرکاران باید برای پیش ثبت نام از داوطلبین، آمادگی کامل داشته باشند.