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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۹

فرمانده انتظامی استان زنجان:

تصادفات فوتی طی چندسال اخیر در زنجان کاهش داشته است

تصادفات فوتی طی چندسال اخیر در زنجان کاهش داشته است

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان از کاهش ۱۰ درصدی تصادفات فوتی در استان زنجان طی ۱۱ ماهه سالجاری خبر داد و گفت: طی چند سال گذشته تصادفات فوتی در زنجان کاهش یافته است.

سرهنگ علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر  از کاهش ۱۰ درصدی تصادفات فوتی طی ۱۱ ماهه سال جاری در جاده های استان زنجان خبر دادو افزود: طی این بازه زمانی ۲۲۷ نفر در جاده های زنجان فوت شدند.

وی اظهار کرد: در سال ۸۸ حدود ۴۱۹ نفر در جاده ای فوت شدند که در سال ۸۹ به ۴۰۳ نفر رسید که کاهش بسیار خوبی داشته است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت:در سال ۹۰ تعداد فوتی ها در جاده های زنجان به ۳۵۰ ،۹۱ به ۳۰۵ ، ۹۲ به ۳۱۷ و سالهای ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۲۹۴ و ۲۵۴ نفر رسیده و طی چند سال اخیر تصادفات فوتی در جاده های زنجان کاهش یافته است.

آزادی بر کنترل جدی محسوس و نامحسوس پلیس راه از ناوگان های مسافربری تاکید کرد و گفت: پلیس راه در این میان تست سلامت رانندگان را در دستور کاری خود دارد و با متخلفان برخورد جدی می کند.

وی تصریح کرد: پلیس راه با رانندگانی که از قوانین تخلف و یا از مواد مخدر و الکل استفاده کنند برخورد شدید کرده و خودروی آنها متوقف می شود.

فرمانده انتظامی استان  زنجان از رانندگانی که خودرو خود را معاینه فنی نکرده اند خواست تا نسبت به این امر توجه جدی داشته باشند و افزود: شهروندان زنجانی در ایام نوروز به هنگام تردد در محورها با رعایت قوانین رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه سلامتی خود و دیگران را تضمین کنند.

کد مطلب 3933908

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