برگزاری جشن تحویل سال در مساجد البرز/حضور روحانیون مستقر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت روز زن در جمع خبرنگاران حاضر شد و اظهار کرد: لحظه‌ تحویل سال لحظه‌ای به‌یادماندنی است روحانیون مستقر در استان البرز این لحظه را در مساجد به همراه مردم جشن خواهند گرفت.

وی در بخش دیگری بر حضور مؤثر بانوان در جامعه تأکید کرد و افزود: ارزش زن زمانی پیداست که جایگاه حضرت زهرا(س) به‌درستی شناخته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اینکه ائمه اطهار برای حضرت زهرا (س) ارزش بسیاری قائل بودند، عنوان کرد: ارزش زن در جامعه اسلام به‌اندازه‌ ارزشی است که برای دختر پیامبر اکرم وجود دارد.

حجت‌الاسلام مسعودی در ادامه بابیان اینکه مقام زن در جامعه اسلام بیانگر مقام حضرت زهرا است، گفت: جامعه غرب از هر راهی برای ضربه زدن به اسلام استفاده می کند و با تهاجمات فرهنگی خواستار نهادینه کردن فرهنگ برهنگی در جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه مجاهدان و شهدا نیز با تربیت یک زن افتخار یک مملکت شده‌اند، اظهار کرد: استحکام خانواده و آرامش جامعه تنها باوجود زنانی برقرار می‌شود که حضرت زهرا (س) را اسوه‌ خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام مسعودی با تأکید بر اینکه تنها راه موفقیت و حفظ آرامش خانواده در جامعه درک مقام زن است، افزود: دشمنان اسلام می‌خواهند با سرمایه‌گذاری بر فرهنگ ایران اسلامی نفوذ کنند و از این راه پایه‌های خانواده در جامعه را سست کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز به نام جدید فردیس که شهر فاطمی خوانده شده اشاره کرد و گفت: شهروندان با توجه به نام این شهرستان سعی بذ آموختن راه و رسم زندگی حضرت زهرا خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه تغییر نام فردیس به نام شهر فاطمی فردیس عملکردی فرهنگی از سوی مسئولان است، بیان کرد: فعالیت‌های فرهنگی عملکردی دیرباز ده است و لذا ادامه دادن راه حضرت زهرا (س) توسط مردم مستلزم گذشت زمان است و مسئولان نیز برای نتیجه گرفتن از این حرکت فرهنگی باید در تمامی ابعاد کار کنند و تنها با نام‌گذاری شهرستان منتظر تغییرات مثبت نباشند.

حجت الاسلام مسعودی در بخش دیگری به تازه تأسیس بودن شهرستان فردیس اشاره کرد و گفت: با توجه به تازه تأسیس بودن استان البرز و شهرستان فردیس تاکنون اداره کل تبلیغات اسلامی اقدامات اولیه را برای اداره تبلیغات شهرستان برداشته است.