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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۴۲

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی:

ساعات کاری شعب تأمین اجتماعی خراسان جنوبی افزایش یافت

ساعات کاری شعب تأمین اجتماعی خراسان جنوبی افزایش یافت

بیرجند- مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی از افزایش ساعات کاری شعب تأمین اجتماعی استان در روزهای پایانی سال خبر داد.

مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: ساعات کاری شعب تأمین اجتماعی استان در راستای ارائه خدمات به جامعه هدف در روزهای پنج شنبه ۲۶ اسفند ماه و شنبه ۲۸ اسفند افزایش می‌یابد.

وی عنوان کرد: کارکنان شعب تأمین اجتماعی روز پنج شنبه ۲۶ اسفند ماه تا ساعت ۱۴ و روز شنبه ۲۸ اسفند ماه تا ساعت ۱۷ به مردم استان خدمات ارائه خواهند کرد.

وی تعداد بیمه‌شدگان خراسان جنوبی را ۱۱۰ هزار و ۸۳۲ نفر دانست و بیان داشت: به‌طورکلی جمعیتی بالغ بر ۳۳۴ هزار نفر از خدمات تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی اضافه کرد: ما به این افراد توسط ۹ شعبه اصلی و هفت شعبه اغماری که در شهرستان‌های استان استفرار دارند خدمت بیمه‌ای ارائه می‌دهیم.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای الکترونیکی شدن سابقه بیمه شدگان و مستمری بگیران انجام شده است، تصریح کرد: در حال حاضر با هدف گذاری خدمات الکترونیکی خدمات بهتر، به روز تر و بدون واسطه انجام می‌شود.

درویشی با بیان اینکه جامعه هدف می‌توانند حتی در منزل از خدمات این نهاد بهره مند شوند، ادامه داد: تخصیص شماره بیمه ملی یکی دیگر از خدماتی است که در جهت رفاه حال بیمه شدگان در حال اجرا است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی عنوان کرد: این طرح نیز در خراسان جنوبی به عنوان دومین استان بعد از یزد در حال اجرا است.

کد مطلب 3933910

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