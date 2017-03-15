راضی از عملکردم نیستم/از رای مردم صیانت می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: قطعا از عملکرد خود راضی نیستم. همیشه و در همه وقت در طول زندگی ام از عملکرد خود راضی نبود و همیشه دوست داشتم بهتر از این عمل کنم (در کار، زندگی و حتی تحصیل) سعی کردم از افق های بلندتری برای حرکت به سمت اهداف خود انتخاب کنم.

وی افزود: خیلی ها به من گفتند به گروه ملی نزدیک نشو و با حیثیت خود بازی نکن ولی چون در قبال سه هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل و خانواده های آنان احساس مسئولیت می کردم، این کار را به سرانجام رساند.

شریعتی در پاسخ به بهترین کار انجام شده در دوره مدیریت خود گفت: به هر حال کارهای متفاوتی انجام شده است. در ستاد تسهیل چرخ تولید را به حرکت درآمد. از توقف طرح ۵۵۰ هزار هکتاری جلوگیری کردم. سعی کردم با استفاده از همه اهرم ها مشکلات گروه ملی را حل کنم. در عین حال برای ریزگردها تلاش کردیم تا این مسئله راکد نمانده و البته خود دولت هم اهتمام داشته و ما فقط تأکیدات و پیگیری های موردنیاز را انجام دادیم.

استاندار خوزستان ادانه داد: مصوبات دولت را که امیدواریم به محض تصویب شدن در یک بسته سه برنامه ای برای خوزستان، به تفصیل برای مردم بازگو خواهیم کرد.

شریعتی با تأکید بر برگزاری یک انتخابات سالم گفت: تلاش داریم تا از دخالت در آن جلوگیری شود و از رأی و نظر مردم صیانت کنیم. به منویات مقام مظم رهبری در زمینه انتخابات به خوبی عمل کرده و هیچ کاری که منجر به خدشه در اجرای آن شود را نمی پذیریم.

وی در ارتباط با تأمین حق آبه تالاب ها گفت: حق آبه تالاب ها را از بدو شروع دولت داشتیم و در حال انجام است و وزیر نیرو هم نسبت به این موضوع تأکید بسیاری دارد.

شریعتی اضافع کرد: رونق خوبی را در بخش صنعت شاهد هستیم و امیدوارم با تلاش بیشتر در این زمینه بستر مناسب تری را برای رونق اقتصادی در بخش صنعت فراهم کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به انجام سرمایه های بسیار در استان از جمله پالایشگاه گاز بیدبلند دو با ۲.۵ میلیارد دلار، پالایشگاه نفت آبادان با ۳.۵ میلیارد دلار، فولاد شادگان و دزفول، فولاد شهید جهان آرا گفت: به بخش صنایع توجه جدی شده و تأکید بسیاری بر رونق این حوزه داریم. همچنین تفاهمنامه های خوبی نیز با هیئت لهستانی منعقد کردیم.

شریعتی در خصوص عزل و نصب های بی شمار در خوزستلن اظهار کرد: با عزل و نسب ها به دنبال بهبود وضعیت هستیم هرچند که شاید دیگران برداشتی غیر از این داشته باشند. تعاملی با نمایندگان مجلس داریم ولی نه اینکه اعمال نظری بر من داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه دو و نیم میلیارد تومان اعتبار ورزشی ابلاغ شده و بعد از تخصیص هم در اختیار این حوزه قرار می دهیم، بیان کرد: همین امروز توانستیم مقداری از اعتبارات نفت را به سمت تملک دارایی حرکت دهیم تا در بین شهرها یک تعادل ایجاد شود.

شریعتی گفت: سال جاری از لحاظ اعتبارات عمرانی سوم و چهارم هستیم ولی سال آینده استان اول خواهیم بود. به صورت کلی ۱۰۷ درصد افزایش اعتبارات را در سرفصل های مختلف شاهد بودیم.

در ارتباط با نرخ بیکاری گفت: ۱۲.۷ درصد نرخ بیکاری درخوزستان هست که با آنچه مردم در ذهن دارند متفاوت است.