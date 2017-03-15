۲۵ میلیارد تومان پروژه عمرانی در سرعین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده‌دل شامگاه چهارشنبه در آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین جشنواره زمستانی سرعین تصریح کرد: در سال ۹۵ بودجه محقق شده شهرداری سرعین ۱۳ میلیارد تومان بود که از این میزان ۹ میلیارد تومان برای بخش عمرانی و مابقی برای هزینه‌های جاری صرف شد.

وی افزود: این در حالی است که در سال ۹۲ بودجه شهرداری رقمی نزدیک به چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود و در طی سه سال گذشته با رشد ۳.۵ برابری بودجه شهرداری ۲۵ میلیارد تومان برای بخش عمرانی شهر هزینه شده است.

شهردار سرعین بودجه پیشنهادی سال آینده این شهر را ۱۴ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این میزان پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای بخش جاری پیش بینی شده و مابقی برای بخش عمرانی در نظر گرفته شده است.

زنده‌دل با اشاره به تقدیم بودجه به شورای شهر سرعین خواستار بررسی بودجه شهرداری در کمترین زمان ممکن و تصمیم‌گیری در خصوص آن شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری موفق جشنواره زمستانی سرعین افزود: این جشنواره در چهار دوره خود توانسته شور و نشاط اجتماعی در شهر سرعین را ارتقا بخشد.

شهردار سرعین به معرفی جاذبه‌های گردشگری شهر سرعین در این جشنواره اشاره کرد و گفت: جشنواره زمستانی سرعین توانسته گردشگری زمستانی شهر سرعین را احیا کند.