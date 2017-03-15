سرعین قابلیت تبدیل شدن به برند جهانی گردشگری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری شامگاه چهارشنبه در آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین جشنواره زمستانی سرعین تصریح کرد: شهرستان سرعین پتانسیل‌های متعددی در حوزه گردشگری دارد که نیازمند ارتقا امکانات در حد این توانمندی‌ها است.

وی با اشاره به چشمه‌های آب گرم معدنی در شهر سرعین، متذکر شد: در هیچ منطقه‌ای به مانند شهر سرعین آب های گرم معدنی با خواص متنوع در کنار هم وجود ندارد.

وی افزود: جشنواره زمستانی سرعین یکی از رویدادهایی است که به دنبال معرفی شهرستان سرعین در سطح ملی و بین‌المللی است و در چهار دوره برگزاری خود نیز توانسته گام‌های مؤثری در این راستا بردارد.

فرماندار سرعین با تأکید به اینکه جشنواره زمستانی سرعین ضروری است اما اولویت توسعه سرعین معرفی در سطح منطقه و جهانی است، ادامه داد: لازم است محل امنی شهرستان سرعین به عنوان محل امنی برای حضور گردشگران اقصی نقاط جهان معرفی شود.

ناصری با بیان اینکه دست‌یابی به این مهم نیازمند حضور سرمایه‌گذاران است، ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان حامی سرمایه‌گذاران بوده و نسبت به حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری تمامی توان خود را به کار گیرند.