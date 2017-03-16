جشنواره گلهای بهاری (سنجد) در بسطام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره گلهای بهاری(سنجد) شامگاه چهارشنبه به میزبانی سالن شهید چمران بسطام با هدف جذب گردشگر، شناساندن قابلیت های منطقه و معرفی محصولات کشاورزی این بخش برگزار شد.

شهردار بسطام در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ایجاد نشاط اجتماعی از جمله وظایف مسئولان محسوب می شود و برگزاری این جشنواره ها به حضور توریسم در منطقه کمک می کند، ابراز داشت: یکی از مواردی که به رونق اقتصادی یک منطقه کمک می کند گسترش صنعت پاک گردشگری است و از این رو شهر نمونه گردشگری بسطام سالانه پذیرای خیل عظیم مسافران نوروزی است که برگزاری این جشنواره ها می تواند به مطرح شدن زمینه ایجاد زیرساخت های گردشگری و رونق اقتصادی در این بخش کمک کند.

محمدعلی یعقوبیان در ادامه تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی گلهای بهاری منطقه بود که سنجد از جمله آن و جزو سین های سفره هفت سین به شمار می رود که امیدواریم در فصل رویش این محصول درختی بتوانیم جشنواره ای زیبا و با شکوه در بخش بسطام برگزار کنیم.

وی افزود: روستاهای بسطام از زیرساخت های گردشگری بسیار بالایی برخوردار هستند که معرفی محصولات بومی این منطقه به ایستایی مسافر کمک می کند و از سوی دیگر باتوجه به نزدیک شدن به ایام نوروز افزایش نشاط اجتماعی را در پی خواهد داشت.

اجرای جشنواره ها رسوم کهن را احیا می کند

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شاهرود در حاشیه برگزاری این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه برگزاری این جشنواره ها به افزایش ماندگاری و جذب توریست در منطقه کمک می کند، ابراز داشت: تجربه در شاهرود نشان می دهد برگزاری جشنواره های سفر به توران، زاغ بور، جشنواره فلفل در روستای احمدآباد کمک کرد تا روستای قلعه بالا به مقصد گردشگری تبدیل شود لذا جشنواره گلهای بهاری نیز کمک می کند تا مسافر برای سفر به شاهرود برنامه ریزی کند.

حمیدرضا حسنی در ادامه تصریح کرد: برگزاری این آیین ها به زنده نگه داشتن مراسم هایی که در قدیم مرسوم بود کمک می کند چراکه مشاهده می کنیم کودک امروز با آیین ها و رسم های زیبای شهر خود آشنا نیست که اثرات آن را در برپایی آیین چهارشنبه سوری به وضوح می توان دید، امروزه مراسم چهارشنبه سوری ایجاد رعب و ترس و هیجان کاذب است در صورتی که این آیین در ایام قدیم با خواندن اشعار و ترانه های محلی و ساز همراه بود.

وی افزود: نوروز امسال با نوروزگاه به معنای دیدار فرهنگی در برپایی آیین های قدیم به صورت متفاوت برگزار خواهد شد اجرای بازیهای بومی محلی و برگزاری جشنواره ها و آیین ها به افزایش و درک عمومی از برگزاری سنت ایرانیان کمک می کند.

۱۰۵کلاس درس در بخش بسطام پذیرای مسافران نوروزی خواهد بود

بخشدار بسطام نیز درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جشنواره گلهای بهاری(سنجد) باعث جذب گردشگر و شناساندن منطقه خواهد شد، ابراز داشت: بخش بسطام از جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی سرشاری برخوردار است و انتخاب سنجد در جشنواره گلهای بهاری به عنوان یکی از سین های سفره هفت سین معرفی خواستگاه این محصول را درمحصول روستای گلستان بخش بسطام دارد که بتوانیم با شناساندن این قابلیت و ایجاد زیرساخت هایی مانند استفاده دارویی و صادرات تهیه اسانس زمینه حضور سرمایه گذاران را در این بخش فراهم کنیم.

مهدی استیری بابیان اینکه آماده پذیرای مسافران نورزوی در بخش بسطام هستیم، تصریح کرد: ۱۰۵کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است وهمه دستگاه های اجرایی این آمادگی را دارند تا این بخش از معبر به مقصد تبدیل شود و پیش بینی می شود پنج هزار مسافر با اسکان در این بخش از قابلیت های گردشگری بسطام استفاده کنند.

وی افزود: باتوجه به اینکه شرایط نامساعد جوی هوا و بسته شدن احتمالی جاده آزادشهر طی ایام عید نوروز لذا تمام تمهیدات برای مواجه شدن با بحران در نظر گرفته شده است شهرهای کلاته خیج و مجن و ۹بقعه متبرکه باهمکاری اداره اوقاف برای اسکان اضطراری آماده میزبانی از مسافران نوروزی خواهند بود.

بخشدار بسطام با تاکید براینکهبخش بسطام گلستانی از مجموعه چشم نواز قابل توجه است، ابراز داشت: برگزاری این جشنواره ها به جذب گردشگر کمک می کند چراکه مسافر به محض دیدار از جشنواره ها به ماندگاری بیش از یک روز راغب و تشویق شده است و باید گفت محصولات کشاورزی بخش بسطام ویژگی های منحصر به فردی دارد که معتقد هستیم برگزاری جشنواره های متعدد نگاه ویژه مسئولان را از عرضه تا بازار معطوف می کند.

نوروز میراث و ثروت اجتماعی است

یک شهروند بسطامی نیز در خلال برگزاری این آیین به خبرنگار مهر، گفت: هر شهری با جاذبه های تاریخی و محصولات شاخص آن شناخته می شود لذا معرفی سنجد به عنوان یکی از سین های هفت سین می تواند به ظرفیت و قابلیت های شهر بسطام اضافه کند.

حسن حسنی در ادامه تصریح کرد: بخش بسطام با قابلیت های گردشگری که از نظر تاریخی و داشتن جاذبه های تاریخی دارد می تواند به یک مقصد گردشگری تبدیل شود لذا معتقد هستم تداوم این جشنواره ها طی ایام سال ماندگاری مسافران را افزون تر می کند.

وی افزود: اجرای سنت های قدیمی در این جشنواره ها از جنبه های مثبت آن بود چراکه این آیین ها در گذر زمان به فراموشی سپرده شدند و احیای آن عزم جدی را می طلبد تا ضمن یاداوری میراث و سرمایه های اجتماعی کهن دیار خود، آن را به نسل جوان بیشتر معرفی کنیم.

اجرای مراسم چوب بازی، عیدانه و اسب چوبی از حواشی این مراسم بود همچنین در این جشنواره از تمبرجشنواره گلهای بهاری بسطام رونمایی شد.