قاهره از توافق با عربستان برای ازسرگیری صادرات نفت به مصر خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت نفت مصر از توافق با عربستان برای ازسرگیری صادرات نفت شرکت سعودی آرامکو به مصر خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت نفت مصر اعلام کرد که قاهره و ریاض برای از سرگیری صادرات نفت عربستان به مصر به توافق رسیده اند.

وزارت نفت مصر همچنین افزود که در حال حاضر انجام زمانبندی برای واردات نفت از شرکت آرامکو عربستان در جریان است.

وزارت نفت مصر مدعی شده است که علت توقف صادرات نفت عربستان به این کشور شرایط خاص شرکت آرامکو در پی نوسانات قیمت جهانی نفت و کاهش تولید عربستان بوده است.

این در حالی است که برخی ناظران و تحلیلگران علت توقف صادرات نفت عربستان به مصر را موضع گیری های قاهره در خصوص بحران سوریه اعلام کرده اند.