به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده‌دل شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اینکه ساخت‌وسازها به رگه‌ها و جریان‌های آب‌معدنی سرعین لطمه زده و موجب انحراف آن شده تاکنون از سوی امور آب مطالعه نشده است.

وی افزود: پروانه بهره‌برداری از آب های گرم معدنی از سوی امور آب صادر می‌شود و هر چند به نظر می‌رسد چنین اظهاراتی در حد شایعه باشد اما مطالعات در این خصوص نیز ضروری است.

شهردار سرعین متذکر شد: در طرح تفضیلی شهر سرعین به منظور تمرکززدایی از مرکز شهر تراکم بیش از سه طبقه مجوز داده نمی‌شود.

به گفته زنده‌دل این موضوع موجب شده طی سال‌های اخیر ساختمان بلندمرتبه در مرکز شهر احداث نشود و بلندمرتبه‌سازی به پیرامون شهر کشیده شده است.

فاضلاب آسفالت‌ریزی در معابر را غیرممکن ساخت

وی در خصوص وضعیت نامناسب آسفالت معابر شهر سرعین نیز افزود: دلیل اصلی وضعیت معابر اجرای شبکه فاضلاب در سرعین است.

شهردار سرعین تأکید کرد: برای استقبال از مهمانان نوروزی در مناطق مرکزی شهر به میزان ۲۰ میلیون تومان آسفالت‌ریزی شده و هر چند آسفالت‌ریزی به صورت اصولی نیست اما برای تسهیل تردد مسافران انجام شده است.

زنده‌دل متذکر شد: در سایر مناطق شهری تا زمانی که فاضلاب تکمیل نشده نمی‌توان آسفالت‌ریزی داشت و لازم است آسفالت‌ریزی بعد از حفاری فاضلاب اجرا شود.