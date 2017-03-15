«دن کوتس» به ریاست دستگاه اطلاعات ملی آمریکا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت آراء «دن کوتس» سناتور سابق و جمهوریخواه آمریکا را برای ریاست دستگاه اطلاعات ملی (DNI) این کشور تأیید کرد.

مجلس سنا همچنین «اچ. آر. مک مستر» ژنرال سه ستاره ارتش آمریکا را به عنوان مشاور امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مورد تأیید قرار داد.

گفتنی است که دن کوتس- که با کسب ۸۵ رأی موافق در برابر ۱۲ رأی مخالف به ریاست دستگاه اطلاعات ملی آمریکا منصوب شد- در دوران ریاست جمهوری «جورج دبلیو. بوش» به عنوان سفیر آمریکا در آلمان فعالیت کرده است.

سناتور «راند پال» که از مدافعان برجسته حفظ حریم خصوصی افراد در مجلس سنا بشمار می رود، تنها سناتور جمهوریخواهی بود که به ریاست کوتس رأی مخالف داد.

از سوی دیگر، «ران وایدن» سناتور دموکرات آمریکا نیز پیشتر گفته بود که با نامزدی کوتس برای ریاست دستگاه اطلاعات ملی مخالفت خواهد کرد؛ زیرا بر این باور است که دفتر رئیس اطلاعات ملی در خصوص اینکه چه میزان از سوابق ارتباطاتی شهروندان آمریکایی در معرض کنترل و نظارت دولت قرار می گیرد، به کمیته سنا اطلاعات کافی ارائه نکرده است.

از سوی دیگر، مک مستر نیز با کسب ۸۵ رأی موافق در برابر تنها ۹ رأی مخالف اعضای مجلس سنا، به سمت مشاور امنیت ملی ترامپ منصوب شد.

شایان ذکر است که دن کوتس ۷۳ ساله جانشین «جیمز کلاپر» می شود؛ فردی که همزمان با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» در ماه ژانویه، بازنشسته شد.

دن کوتس تا پیش از بازنشستگی خود در اواخر سال میلادی گذشته، از اعضای کمیته اطلاعاتی مجلس سنا بشمار می رفت. وی در جلسه استماع ۲۸ فوریه از انجام تحقیقاتی گسترده پیرامون اقدامات دولت روسیه برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا حمایت کرد.