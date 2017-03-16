با نام شهدا به فکر تجمل نباشیم/ تمجید از تحولات جدید تئاتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید حسین شاه مرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی، غلامعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و تعدادی دیگر از هنرمندان چهارشنبه شب ۲۵ اسفند ماه با حضور در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر از نمایش «ترن» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ دیدن کردند.

حداد عادل بعد از تماشای این اثر نمایشی در سخنانی بیان کرد: «ترن» به نظر من نمایش پر اهمیتی است زیرا به همه مردمانی که در امنیت کامل به تماشای تئاتر می نشینند دوران هشت سال دفاع مقدس را یادآوری می کند. به هر حال اگر امشب در کنار هم به راحتی شاهد به صحنه رفتن یک اثر نمایشی ارزشمند هستیم مدیون کسانی است که سال ها قبل با جانفشانی ها و ایثارگری های خود این امنیت و آرامش را برای ما فراهم کرده اند.

وی ادامه داد: نمایش «ترن» به ما یادآوری می کند که به نام شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی به فکر تجمل و اسراف نباشیم. این اثر نمایشی یک تجربه جدید در تئاتر است که من با توجه به سابقه زیادی که از سال ها قبل در دیدن آثار نمایشی داشتم این تصور را کردم که تحولی در تئاتر ایجاد شده که با این تحول به طور حتم مخاطبان تازه ای جذب تئاتر می شوند. من بر این باورم با تحولات بسیار خوبی که در عرصه تئاتر به وجود آمده این گونه هنری می تواند خلاءهای زیادی را پر کند.

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی هم که در این دیدار حداد عادل را همراهی می کرد، توضیح داد: بسیار خوشحالیم که طی هفته های گذشته اثر نمایشی با موضوع دفاع مقدس در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفت که توانست مخاطبان زیادی را با سلیقه های مختلف به سمت خود جلب کند. به اعتقاد من شیوه ای که گروه اجرایی نمایش «ترن» در به صحنه بردن این اثر نمایشی به کار گرفت نگاهی مبتنی بر واقعیت های جامعه و البته منتقدانه و به دور از شعار است که برای مخاطب جذابیت دارد و صرفا محدود به مناسبت های خاص نمی شود و می تواند در تمام سال مورد پسند و استقبال مخاطبان قرار گیرد.

نمایش «ترن» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ تا روز جمعه ۲۷ اسفند ماه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.