پیام دریافتی از ایران را پیگیری می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، «خالد الجارالله» معاون وزیر امور خارجه کویت اعلام کرد که پیام دریافتی از ایران توسط شیخ صباح خالد الحمد الصباح معاون اول نخست وزیر و وزیر خارجه کویت بسیار محل اهتمام و در حال پیگیری توسط مقامات کویتی است.

بنا بر اعلام خبرگزاری کویت، الجارالله در پاسخ به سوالی پیرامون ادعاها درباره دخالت های ایران در امور کشورهای منطقه خلیج فارس مدعی شد که «کویت همواره بر ضرورت توقف این دخالت ها تاکید دارد چرا که این امر بر روند گفتگو و امنیت و ثبات منطقه تاثیرگذار است».

وی با ادعای اینکه «اساس گفتگو با ایران عدم دخالت در امور داخلی کشورهاست»، افزود: «امیدواریم روزی برسد که شاهد هیچ نوع دخالت در امور داخلی کشورها نباشیم».

لازم به ذکر است که «شیخ صباح خالد الحمد الصباح» وزیر خارجه کویت روز دوشنبه گذشته نامه‌ای را از رئیس جمهور ایران دریافت کرد.