ترامپ: میشیگان بار دیگر «پایتخت اتومبیل سازی جهان» خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «یو اِس اِی تودی»، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در بازدید از محصولات سه شرکت اتومبیل سازی واقع در شهر «دیترویت» ایالت میشیگان اعلام کرد که دولت وی برای تبدیل دوباره آمریکا و ایالت میشیگان به «پایتخت اتومبیل سازی جهان» دست به کار خواهد شد.

ترامپ در فرودگاه «ویلو ران» در نزدیکی مرکز اتومبیل سازی آمریکا گفت: «محصولات آمریکایی بخرید، کارگران آمریکایی استخدام کنید». وی در ادامه افزود که این وعده ای است که او قصد دارد همچنان به آن پایبند بماند. ترامپ گفت: «ما قصد داریم که از تمام توان اقتصادی کشورمان برای حمایت از کارگران و حراست از مشاغل خود بهره گیریم».

رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی ۱۹ دقیقه ای خود خطاب به صدها تن از کارگران شرکتهای اتومبیل سازی «جنرال موتورز»، «فورد موتور» و «فیات کرایسلر» گفت: «تهاجم به صنعت اتومبیل سازی آمریکا دیگر به پایان رسیده است».