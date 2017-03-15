به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شامگاه چهارشنبه در امان اردن و میان دو تیم نفت ایران و ساجس لبنان برگزار شد که طی آن نماینده کشورمان با نتیجه ٨٠ بر ٧٠ حریف خود را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

با صعود نفت به مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا، جمع نمایندگان کشورمان در این مرحله کامل شد. پیش از این پتروشیمی و شیمیدر به ترتیب با غلبه بر المینا عراق و رام الله فلسطین راهی این مرحله شده بودند.

پنجشنبه و در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شیمیدر و پتروسیمی با هم دیدار می کنند و نفت هم به مصاف الریاضی می رود. نفتی ها در مرحله مقدماتی مغلوب الریاضی شده بودند.

جمعه و در پایان مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا سه تیم از سه کشور صاحب سهمیه آسیا می شوند.