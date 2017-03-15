  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۴۴

نفت هم صعود کرد؛

جمع کامل ایرانی‌ها در نیمه نهایی بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا

جمع کامل ایرانی‌ها در نیمه نهایی بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا

تیم بسکتبال نفت با شکست ساجس لبنان به مرحله نیمه نهایی مسابقات باشگاه های غرب آسیا صعود کرد تا جمع نمایندگان ایران در این مرحله کامل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شامگاه چهارشنبه در امان اردن و میان دو تیم نفت ایران و ساجس لبنان برگزار شد که طی آن نماینده کشورمان با نتیجه ٨٠ بر ٧٠ حریف خود را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

با صعود نفت به مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا، جمع نمایندگان کشورمان در این مرحله کامل شد. پیش از این پتروشیمی و شیمیدر به ترتیب با غلبه بر المینا عراق و رام الله فلسطین راهی این مرحله شده بودند.

پنجشنبه و در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شیمیدر و پتروسیمی با هم دیدار می کنند و نفت هم به مصاف الریاضی می رود. نفتی ها در مرحله مقدماتی مغلوب الریاضی شده بودند.

جمعه و در پایان مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا سه تیم از سه کشور صاحب سهمیه آسیا می شوند.

کد مطلب 3933933
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها